호반써밋 풍무III 660가구 7월 분양

경기도 김포에 들어서는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ‘가 내달 분양에 돌입한다.
호반써밋 풍무Ⅲ는 김포 사우동 일대 지하 2층~지상 29층, 전용면적 59·84㎡, 총 660가구 규모로 조성된다. 단지 인근에는 유치원, 초등 및 중학교 부지가 확보됐다.
단지는 김포골드라인 풍무역을 도보로 이용할 수 있는 장점이 있다. 서울 지하철 5호선 김포~검단 연장 사업이 예비타당성 조사를 최종 통과해 김포골드라인과 5호선이 교차하는 권역으로 거듭날 전망이다.
호반써밋 풍무Ⅲ는 대지면적 40.14%를 조경 공간으로 계획해 녹지 공간을 극대화한 것이 특징이다. 키즈카페에는 XR 기술을 활용한 실내 놀이 콘텐츠룸으로 조성된다. 피트니스, 실내골프연습장, 어린이집, 작은도서관 등 커뮤니티시설도 갖춰진다.
이와 함께 디지털 놀이와 학습 콘텐츠를 제공하는 스마트플레이존과 교보문고 전자도서관, 스마트 원격건강관리, 헬스케어 스마트미러 등이 적용될 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0