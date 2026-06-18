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경제
현대차그룹, 남극 그린수소 그리드 구축 위한 업무협약 체결
동아일보
업데이트
2026-06-18 16:43
2026년 6월 18일 16시 43분
입력
2026-06-18 16:42
2026년 6월 18일 16시 42분
변종국 기자
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현대자동차그룹이 남극과학기지에 청정수소 에너지 순환 모델을 도입하고 지속가능한 극지연구 활동을 지원한다고 18일 밝혔다.
현대차그룹은 이날 해양수산부와 극지연구소 등과 ‘남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 업무협약’을 체결했다. 그린수소 그리드는 재생에너지 기반 수소 전력 시스템으로, 태양광 등 재생에너지로부터 얻은 전력으로 물을 전기분해해 수소를 생산·저장한 뒤 연료전지 발전에 활용해 다시 전력을 생산하는 친환경 에너지 순환 체계다.
이를 위해 현대차는 물을 전기분해하는 ‘수전해기’와 수소를 압축해 저장하는 ‘수소 저장 장치’, 수소를 활용해 전력을 생산하는 ‘연료전지 발전기’ 등 관련 설비를 구축할 예정이다. 현대차그룹은 “남극의 디젤 발전 의존도를 낮추는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.
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#청정수소
#에너지 순환
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#재생에너지
#수소 저장 장치
#수전해기
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변종국 기자 bjk@donga.com
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