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2026 북중미 월드컵
카보베르데 철벽 수문장 보지냐, 美서 어머니 입국 ‘배려’
동아일보
업데이트
2026-06-18 11:11
2026년 6월 18일 11시 11분
입력
2026-06-18 11:05
2026년 6월 18일 11시 05분
조영우 기자
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돈 없어 입국비자 못 받자 美의회 나서
“아들이 역사 만드는 장면 놓쳐선 안돼”
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카보베르데 골키퍼 보지냐가 16일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 스페인과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전을 0-0 무승부로 마친 뒤 관중석을 향해 손을 흔들고 있다. 애틀랜타=신화 뉴시스
2026 북중미 월드컵 스타로 떠오른 골키퍼 보지냐(40·카보베르데)의 어머니가 아들의 경기를 ‘직관’할 수 있게 됐다.
AP통신은 18일 “보지냐의 어머니 아나 칸디다 에보라가 미국 비자를 발급받아 22일 마이애미에서 열리는 카보베르데와 우루과이의 조별리그 H조 2차전을 관중석에서 지켜볼 예정”이라고 전했다.
보지냐는 16일 ‘무적함대’ 스페인과의 조별리그 1차전에서 7개의 세이브로 0-0 무승부를 이끌었다. 경기 전 5만여 명이었던 보지냐의 인스타그램 팔로어는 이날 현재 1300만 명을 넘겼다. 보지냐는 스페인전이 끝난 뒤 그라운드에 엎드려 눈물을 쏟았다. 세상을 떠난 할머니와 할아버지 그리고 경기장에 오지 못한 어머니가 떠올랐기 때문이다.
미국 정부는 불법체류율이 높은 일부 국가에 비자 수수료 외에 최대 1만5000달러(약 2272만 원)의 보증금