케인도 멀티골…잉글랜드, 난타전 끝에 크로아티아 4-2 격파

잉글랜드가 크로아티아와의 난타전 끝에 월드컵 첫 경기에서 승리했다. 잉글랜드의 주장 해리 케인이 전반에만 멀티골을 터뜨리며 승리의 주역이 됐다.
잉글랜드는 18일 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 ‘2026 국체축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’ 조별리그 L조 1차전에서 크로아티아를 4-2로 꺾었다.
전반전은 양국의 난타전 양상이었다.
포문은 잉글랜드가 열었다. 전반 9분 얻은 페널티킥을 케인이 찼다. 케인의 첫 슈팅이 크로아티아 골기퍼에 막혔지만 페널티박스 침범으로 다시 기회가 주어졌다. 케인은 두 번째 시도에서 선제골을 넣었다.
크로아티아도 가만히 있지 않았다. 전반 36분 마르틴 바투리나가 페널티박스 바깥에서 강한 슈팅으로 동점을 만들었다.
전반 42분 케이인의 헤딩골로 잉글랜드가 다시 앞서갔지만, 전반 추가시간에 크로아티아가 다시 균형을 맞췄다.
2-2로 팽팽하게 맞서던 양국의 분위기를 깬 것은 잉글랜드였다. 후반 2분 주드 벨링엄이 박스 안으로 침투해 강한 슈팅으로 세 번째 골을 터뜨렸다.
이후 후반 40분 교체 투입된 잉글랜드의 마커스 래시포드가 쐐기골을 넣으며 승부를 마무리했다.
잉글랜드는 남은 시간 크로아티아의 공세를 막아내며 4-2 승리를 지켰다.
2018 러시아 월드컵 준결승에서 크로아티아에 막혔던 잉글랜드는 8년 만의 월드컵 맞대결에서 설욕에 성공했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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