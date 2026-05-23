외국인 13조 매도에도 다시 8000선 도전한 코스피

  • 주간동아

  • 입력 2026년 5월 23일 08시 06분

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[주간증시동향] 삼성전자 노사 극적 타결에 코스피 급등… 국민성장펀드 완판으로 코스닥도 반등

5월 22일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 종가가 나오고 있다. 뉴스1
5월 22일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 종가가 나오고 있다. 뉴스1
지난 주 코스피 8000 선을 터치했다 하락했던 코스피는 이번 주에도 롤러코스터 장세를 이어갔다. 5월 18일 7443.29로 출발한 코스피는 20일 장중 7053.84까지 밀렸다. 그러나 21일 장 초반 코스피와 코스닥에 매수 사이드카가 동시에 발동되는 등 투자심리가 빠르게 회복됐다. 코스피는 22일 7847.71로 거래를 마치며 ‘8000피’ 회복 기대를 키웠다.

증시 변동성을 키운 건 외국인 수급이었다. 미국 국채 10년물 금리가 4.6%를 돌파하고 원·달러 환율이 1510원을 넘어서자 외국인투자자들은 5월 28~22일 5일간 13조 원 규모로 매도 폭탄을 쏟아냈다. 여기에 삼성전자 노조가 예고한 파업 불확실성까지 겹치며 투자심리가 위축됐다. 다만 삼성전자 노사가 20일 밤 극적으로 협상 타결에 성공한 데 이어 엔비디아가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서 분위기가 반전됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과의 협상이 최종 단계에 들어섰다”고 밝히면서 미국 국채 금리와 국제 유가가 안정세를 되찾은 것도 영향을 미쳤다.

올해 7조 원 규모 투자가 예정된 국민성장펀드 기대감으로 코스닥 시장에 훈풍이 불었다. 주요 은행과 증권사에서 온라인 판매 물량이 빠르게 완판되며 흥행에 성공하자 5월 22일 코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 5월 21일과 22일 이틀 연속 약 5%씩 상승하기도 했다. 임정은 KB증권 연구원은 “5월 부진했던 코스닥이 시가총액 상위 10개 종목이 모두 상승하는 등 급등세를 보였다”며 “국민성장펀드 출시와 완판 소식이 성장주 수급 기대를 자극한 것”이라고 분석했다.

한국거래소에 따르면 5월 11~15일 외국인이 가장 많이 매수한 종목은 두산로보틱스였다(오후 3시 45분 기준). 2~10위는 파두, 삼성SDI, 서진시스템, 에코프로, 현대건설, 셀트리온, 에이비엘바이오, 현대해상, LG디스플레이였다. 외국인의 순매도 상위 10개 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 현대모비스, 현대차, LG전자, 삼성전기, 한미반도체, LS ELECTRIC, SK스퀘어, 기아였다.

주 | 5월 18~22일 자료 | 한국거래소
주 | 5월 18~22일 자료 | 한국거래소
이번 주 기관 순매수 1위 종목은 삼성전자였다. 2~10위는 SK하이닉스, SK스퀘어, HD현대중공업, 현대무벡스, 삼성생명, LG이노텍, LIG디펜스앤에어로스페이스, KB금융, 삼성전기였다. 기관이 가장 많이 매도한 10개 종목은 두산로보틱스, 미래에셋증권, 현대차, 삼성전자우, 파두, CJ, 현대차2우B, 마키나락스, 한미반도체, 삼양식품이었다.

주 | 5월 18~22일 자료 | 한국거래소
주 | 5월 18~22일 자료 | 한국거래소
이번 주 개인 순매수 1위 종목은 SK하이닉스였다. 2~10위는 삼성전자, 현대차, 현대모비스, 한미반도체, LG전자, 두산에너빌리티, 두산로보틱스, LS ELECTRIC, 미래에셋증권이었다. 개인이 가장 많이 매도한 10개 종목은 삼성SDI, LIG디펜스앤에어로스페이스, 에코프로, SK, 현대해상, 현대건설, 에코프로비엠, SK스퀘어, 셀트리온, 이오테크닉스였다.

주 | 5월 18~22일 자료 | 한국거래소
주 | 5월 18~22일 자료 | 한국거래소


《이 기사는 주간동아 1540호에 실렸습니다》

윤채원 기자 ycw@donga.com
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