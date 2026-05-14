조경 관리에 커피 배달, 순찰까지… 현대차·기아 사옥 로봇 3종 투입

현대자동차·기아 서울 양재 본사 로비가 사람과 로봇이 공존하는 공간으로 거듭난다. 글로벌 안전규격 인증기관인 ‘유엘솔루션’으로부터 로봇친화빌딩에 적합하다는 기술적 검증도 마쳤다
현대자동차·기아는 양재사옥에 로봇 3종 서비스를 개시한다고 14일 밝혔다. 먼저 ‘달이 가드너’는 조경 식물에 물을 공급하는 로봇이다. 공간을 3차원으로 인식해 식물·흙·화단을 구분한다. 또한 목표 위치에 물줄기를 분사할 수 있도록 승하강과 6축 회전이 가능한 로봇팔을 갖췄다. 이 장비에는 PnD 모듈이 장착돼 안정적인 주행이 가능하다. 또한 카메라와 라이다를 조합한 센서퓨전기술로 주변을 정확하게 인지해 장애물 회피도 한다.
로봇 내 저장된 물이 부족할 경우에는 건물 내 급수 설비와 통신해 자동으로 물을 보충하고, 남은 물은 스스로 배수해 청결도를 유지하는 등 관리자의 개입을 최소화했다.
이와 함께 ‘달이 딜리버리’는 1층 카페에서 각 층에 위치한 픽업존까지 음료를 배달한다. 임직원이 휴대폰 앱으로 음료를 주문하면 달이 딜리버리는 음료를 수령해 주문자가 희망하는 위치로 음료를 배송한다. 최대 16잔까지 동시 배송이 가능하다. 정확한 배송을 위해 주문자 얼굴을 인식하는 시스템을 갖췄다. 달이 딜리버리 역시 달이 가드너와 동일한 PnD 모듈과 센서퓨전기술이 적용돼 자율적으로 이동한다.
보안용 스팟은 4족 보행 로봇 스팟을 플랫폼으로 활용, 자율주행 모듈을 추가로 장착한 로봇이다. 자율주행 모듈은 현대차·기아 로보틱스랩에서 개발한 별도 시스템이다. 스팟에 장착 시 주변 환경을 인식하고, 자율적으로 이동할 수 있는 기능을 제공한다. 해당 스팟은 이러한 자율주행 기능을 통해 건물 곳곳을 순찰하며 끊김없는 보안관리 역할을 수행할 예정이다.
현대차·기아는 인간과 로봇이 공존하는 로봇 친화적 환경을 조성하기 위해 로봇 전용 대기공간과 로봇 전용 엘리베이터를 사옥 내 배치했다.
이번에 투입된 3종의 로봇은 배터리 충전량이 부족할 경우 1층 지정 대기공간인 로봇 스테이션에서 알아서 충전하고, 필요 시 스스로 업무를 수행하며 전용 엘리베이터를 활용해 층간 이동도 할 수 있다.
3종 로봇 외에도 현대차·기아는 얼굴인식 시스템 ‘페이시’를 건물 전체 인프라에 적용해 건물의 출입 보안절차를 간소화했다. 배송로봇 달이 딜리버리는 페이시와 연동돼 별도의 인증절차 없이 주문자 얼굴을 식별한다.
이 같은 로봇 관리는 통합 관제 시스템 ‘나콘’을 통해 이뤄진다. 로봇 관리자는 웹앱을 활용해 나콘에 접속할 수 있다. 등록된 로봇의 위치, 상태, 충전 정보 등을 실시간으로 확인 가능하다. 또한 로봇 활동 스케줄 조정, 위치 제어 등 로봇 제어를 위한 명령도 손쉽게 내릴 수 있다.
박민우 현대차·기아 AVP본부장은 “사람과 로봇이 공존하는 공간에서 업무를 수행하며 자연스럽게 로봇 기술 경쟁력을 체감할 수 있다”며 “앞선 로보틱스 기술을 기반으로 로봇이 편리함을 제공하는 다양한 공간을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
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