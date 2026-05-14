할머니와 손주가 함께 즐거운 ‘서초구 어르신 놀이터’

‘서초구 1호 어르신 놀이터’ 9월 조성 서울 서초구는 양재동 잔디어린이공원을 대상으로 ‘서초구 1호 어르신 놀이터’ 조성 사업에 나선다고 14일 밝혔다. 구는 “공원 내에 경로당이 있어 어르신 이용이 많기 때문에 잔디어린이공원이 사업 대상지로 선정했다”고 설명했다.

어르신 놀이터는 초고령화 시대에 어르신의 신체·정신 건강 증진을 돕는 야외 활동 공간으로 조성된다. 기존의 어린이들을 위한 전용공간의 놀이 기능은 유지하면서 어르신 휴게·운동 공간을 조화롭게 배치해 ‘세대통합형 공원’으로 조성한 것이 특징이다. 구는 이곳을 조부모와 손주를 포함한 지역 주민이 함께 하는 마을 공동체 거점으로 운영하겠다는 계획이다.

이를 위해 구는 잔디어린이공원에 어르신을 위한 맞춤형 운동기구를 설치하는 한편 어르신 안전을 위한 환경 정비도 병행할 예정이다. 그늘막 휴게공간을 조성하고, 안전한 보행환경을 위해 야간 조명을 설치하며, 휠체어도 다닐 수 있게 도로 폭을 넓힐 계획이다. 구는 9월에는 조성을 완료하는 것을 목표로 내세웠다.

또 구는 기존 경로당의 유휴공간을 리모델링해 전 세대가 함께 어울릴 수 있는 커뮤니티 공간인 ‘시니어라운지’도 확대하고 있다. 경로당의 경우 회원들만을 위한 공간인데 시니어 라운지는 남녀노소 누구나 이용할 수 있도록 했다. 현재 10개소를 운영하는 가운데 올해는 서초3동 열린문화센터와 잠원느티나무쉼터 2곳에 추가로 조성할 예정이다.



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