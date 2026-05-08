아이 성적, 책상보다 식탁이 먼저였다…뇌 발달 돕는 ‘브레인 푸드’ [동아닷컴 금주의 신간]

◇ 우리 아이 두뇌를 키우는 브레인 푸드 레시피/ 홍수경 지음/ 208쪽·1만9800원·리스컴
아이의 뇌가 급격히 성장하는 시기, 매일의 식사는 단순한 영양 섭취를 넘어 기억력과 집중력, 정서 조절을 결정짓는 핵심 변수다. 이 책은 뇌과학 연구를 바탕으로 아이의 두뇌 발달을 돕는 구체적인 ‘브레인 푸드’ 가이드를 제시한다.
책의 가장 큰 미덕은 실용성이다. 복잡한 이론 대신 부모가 일상에서 바로 적용할 수 있는 60가지 레시피를 담았다. 주변에서 쉽게 구할 수 있는 친숙한 식재료를 활용하며, 조리법 또한 간단해 바쁜 부모들도 부담 없이 시도할 수 있다. 식사뿐만 아니라 영양 가득한 간식까지 포함되어 있어 아이의 하루 컨디션을 안정적으로 유지하는 데 효과적이다.
단순히 무엇을 먹느냐에 그치지 않고, 식탁을 가족 간의 대화가 꽃피는 소통의 공간으로 정의한 점도 눈에 띈다. 영양소와 식재료를 일목요연하게 정리해 초보 부모도 쉽게 이해할 수 있다. 아이의 학습 태도와 정서적 안정을 고민하는 부모라면, 공부방 환경을 바꾸기에 앞서 이 책이 제안하는 건강한 식탁의 힘을 빌려보길 권한다. ◇ 심리를 알면 자녀 교육이 보인다/ 김정미 지음/ 222쪽·1만7000원·인물과사상사
부모라는 이름표를 처음 단 이들에게 양육은 늘 서툴고 막막한 과제다. 저자는 책을 통해 자녀를 고쳐야 할 ‘대상’이 아닌, 부모가 마주하고 이해해야 할 ‘신호’로 정의하며 새로운 관점을 제시한다.
책은 감정 조절과 훈육, 애착 형성과 동기 부여 등 부모들이 현장에서 마주하는 실질적인 고민을 구체적으로 풀어낸다. 교육은 단순히 가르치는 ‘기술’이 아니라, 부모와 자식 사이의 끈끈한 ‘관계’에서 시작된다는 것이다. 특히 발달 단계별로 부모가 수행해야 할 역할과 그 영향력을 세밀하게 짚어준 점이 인상적이다. 아이의 심리가 불안정할 때 부모가 선택하는 오늘의 행동 하나가 왜 중요한지 심리학적 근거를 바탕으로 설득력 있게 전달한다. 자녀의 세계를 더 깊이 들여다보고 싶은 부모들에게 이 책은 가장 현실적이고 든든한 이정표가 되어줄 것이다. ◇ 사회적 자본/ 로버트 D.퍼트넘 지음/ 390쪽·2만7000원·페이퍼로드
로버트 D. 퍼트넘의 대표작. 민주주의의 성패를 가르는 조건을 집요하게 파고든다. 이 책의 출발점은 분명하다. 왜 어떤 민주정부는 성공하고, 어떤 정부는 실패하는가. 퍼트넘은 그 답을 경제 규모나 제도의 정교함보다도 ‘사회적 자본’에서 찾는다. 그는 사람들 사이의 신뢰, 호혜성 규범, 시민참여 네트워크를 설명하며, 시민 간의 신뢰와 협력, 공동체 의식이 없다면 아무리 정교한 제도라도 제대로 작동하기 어렵다고 본다.
그는 약 20년에 걸쳐 이탈리아 북부와 남부를 비교 연구하며 이 생각을 입증한다. 같은 국가 안에서도 지역에 따라 민주주의의 작동 방식이 달랐다. 퍼트넘은 “국민은 자신이 감당할 수 있는 정부를 가진다”는 문제의식을 바탕으로, 결국 정부의 수준은 시민사회의 힘과 연결돼 있다고 말한다.
책에서 특히 눈에 들어오는 대목은 ‘시민공동체’에 대한 설명이다. 그는 시민 참여, 정치적 평등, 연대와 신뢰, 관용, 그리고 자발적 결사체를 중요한 요소로 꼽는다. 여기서 시민은 이타주의자일 필요도 없다. 다만 공공영역을 개인의 이익만 다투는 전장이 아니라, 함께 살아가는 공간으로 여기는 태도가 중요하다고 본다.
그는 책에서 ‘덕을 갖춘 시민’이라는 표현도 쓴다. 여기서 자연스럽게 아리스토텔레스가 던졌던 시민의 덕과 공동체의 문제가 떠오른다. 이 책은 그 오래된 질문이 1970년대 이탈리아를 거쳐 오늘의 민주주의 위기와도 이어져 있음을 보여준다. 공공기관에 대한 불신이 커지고 사회적 분열이 깊어지는 지금, 민주주의를 지탱하는 것이 무엇인지 다시 묻게 만드는 책이다.
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