경기도, 27일부터 ‘고유가 피해지원금’ 1차 접수

취약계층 최대 60만 원
경기도가 고유가로 생활 부담이 커진 취약계층을 대상으로 ‘고유가 피해지원금’ 1차 신청을 27일부터 받는다.
지원 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족이다. 기초생활수급자는 55만 원, 차상위계층과 한부모가족은 45만 원을 각각 지급받는다. 인구감소 지역인 가평군과 연천군 거주자는 5만 원이 추가돼 최대 60만 원까지 받을 수 있다.
신청 기간은 다음 달 8일까지다. 접수 초기 혼잡을 줄이기 위해 27일부터 30일까지는 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 이후에는 누구나 신청할 수 있다.
신청은 카드사 홈페이지나 지역화폐 애플리케이션을 통한 온라인 접수와 읍면동 행정복지센터 방문을 통한 오프라인 접수 모두 가능하다. 원칙적으로 본인이 신청해야 하지만 2007년 12월 31일 이후 출생한 미성년 자녀는 주민등록상 세대주가 대신 신청할 수 있다.
지원금은 8월 말까지 소상공인 가맹점에서 사용할 수 있다. 일반 도민을 대상으로 한 2차 신청은 다음 달 18일부터 시작될 예정이다.
김진효 경기도 복지정책과장은 “행정기관은 문자로 비밀번호 등 개인정보를 요구하지 않는다”며 스미싱 사기에 주의해 달라고 당부했다.
이경진 기자 lkj@donga.com
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