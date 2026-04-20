신록과 바다 사이 질주하는 은륜

‘고흥 블루마린 자전거 여행’ 25, 26일
거금도 해안도로-거금대교 40km 코스
전라남도 고흥군(군수 공영민)은 25, 26일 거금도에서 ‘고흥 블루마린 자전거 여행’을 연다.
거금도 일대 해안과 거금대교를 잇는 총연장 약 40km 코스를 자전거로 달린다. 약동하는 신록과 청명한 바다 사이를 질주하며 관광 명소와 맛깔스러운 음식을 동시에 즐길 수 있다.
출발점은 거금도 김일기념체육관이다. 이어 익금해수욕장, 금의시비공원, 거금 생태숲, 거금도 북부해안도로를 거친 다음 거금대교 중간 반환점을 돌아 다시 김일기념체육관으로 골인하게 된다.
거치게 되는 각 명소에는 문화와 역사를 배우며 스탬프를 받는 지점이 모두 5곳 마련돼 있다. 또한 특산물인 유자로 만든 유자에이드, 유자라면을 비롯해 다양한 고흥 미식을 맛볼 수 있다. 완주자는 고흥 특산물로 구성된 기념품을 받는다.
지난해에 이어 두 번째인 이번 여행은 참가 정원 400명을 벌써 다 채웠다. 고흥군 관계자는 “블루마린 자전거 여행은 고흥 주민과 방문객이 아름다운 자연을 누리고 따뜻한 정을 나누는 자리”라며 “지속 가능한 친환경 관광지로 고흥을 발전시키는 데 한몫할 것”이라고 말했다.
민동용 기자 mindy@donga.com
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