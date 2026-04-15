삼성SDS, KKR과 전략적 협력 위해 1.2조원 전환사채 발행 의결

삼성SDS가 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 손잡고 인공지능(AI) 인프라와 스테이블코인 등 신사업 투자 확대에 나선다.
삼성SDS는 15일 이사회를 열고 KKR과의 전략적 협력을 위해 1조2000억원(8억2000만달러) 규모의 전환사채 발행을 의결했다고 밝혔다. 이는 삼성SDS의 사상 첫 외부 자금조달이다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로, 기업이 상대적으로 낮은 이자 비용으로 자금을 조달할 수 있는 통로로 활용된다.
이번 자금 조달은 AI 중심으로 재편되는 정보기술(IT) 서비스 시장에서 글로벌 성장 기반을 강화하기 위한 차원에서 이뤄졌다. 삼성SDS는 확보한 신규 자금과 기존 현금성 자산 6조4000억원을 바탕으로 AI 인프라 투자와 AX(AI 전환) 사업 경쟁력 강화에 속도를 낼 계획이다. 삼성 SDS 관계자는 “KKR은 M&A와 자본활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 6년동안 장기적인 자문 역할을 수행할 계획”이라며 “피지컬AI와 스테이블코인 등 신사업도 적극 추진할 예정”이라고 말했다.
이밖에도 삼성SDS는 2028년 완공 목표인 해남 국가 AI컴퓨팅센터와 2029년 완공 예정인 구미 AI데이터센터 설립을 추진하는등 국내 AI 인프라 사업 확대에도 속도를 내고 있다.
이처럼 기존 SI(시스템 통합) 기업들이 이제는 AI 인프라 확대에 속도를 내고 있다. LG CNS도 지난달 6개월만에 짓는 AI 데이터센터 ‘모듈형 데이터센터’를 출시했다. 구축에 약 2년이 소요되던 기존 데이터센터와 달리, 컨테이너 하나에 중앙처리장치(CPU) 576장을 수용하는 소형 데이터센터다. LG CNS 관계자는 “AI 시대 데이터센터에 대한 중요도가 커짐에 따라 관련 사업을 지속 확대해나가고 있다”라고 말했다.
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