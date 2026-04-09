SCL그룹 이경률 회장, 몽골 과학아카데미 ‘명예박사’ 수여

이경률 SCL그룹 회장이 몽골 최고 학술기관인 과학아카데미에서 명예박사학위를 받았다. SCL그룹은 “이경률 회장은 몽골 보건의료 시스템의 기초를 다지고 국제 학술 교류에 헌신해 온 공로를 인정받아 명예박사학위를 받았다”며 “이번 수여를 계기로 양국 간 의료 협력과 상호 신뢰 관계가 더욱 공고해질 것으로 기대된다”고 9일 밝혔다.
이 회장은 20년 넘게 몽골의 진단검사 분야 발전과 의료 분야 인재 양성 등 다양한 지원 사업을 펼쳐왔다. 2002년 SCL그룹은 몽골 최초의 자동화 시스템을 갖춘 검사 전문기관인 ‘MOBIO’를 설립했으며, 매년 소외계층 대상 무료 건강검진과 예방 교육을 지속해 왔다. 이 같은 공로를 인정받아 몽골 정부가 외국 기업인에게 수여하는 최고 훈장인 ‘북극성 훈장’을 2009년 서훈했다.
또한 국제학술세미나를 정기적으로 개최해 선진 의료기술을 전수하고, 200여 명 이상의 몽골 의료진에게 한국 내 전문 연수 기회를 제공하는 등 현지 의료 역량 강화에 힘써왔다. 특히 지난 2023년부터는 몽골 최초의 의과대학인 아치국제병원과 협력 관계를 구축하고. 인력 교육, 공동연구, 의료기기 보급 등 다각적인 협력을 이어가고 있다.
SCL그룹은 향후 몽골 과학아카데미와 공동 학술대회 및 세미나를 개최해 의료 서비스의 질적 향상을 위한 학술 협력을 심화할 계획이다.
이 회장은 “이번 수여를 계기로 몽골 보건의료 현장에서 오랜 시간 함께하며 쌓아온 신뢰를 인정받게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 SCL그룹은 양국 의료진 간의 가교 역할을 충실히 수행하며, 지속적인 학술 교류와 협력을 통해 상생 발전의 길을 넓혀 나가는 데 기여하겠다”고 말했다.
이번 수여식과 함께 SCL그룹은 몽골 과학아카데미 산하의 의료·과학 기술 분야를 담당하고 있는 ‘몽골 의과학아카데미’와 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 양 기관은 ▲의료·보건 분야 공동 연구 및 기술 교류 ▲진단 검사 시스템 구축 지원 ▲전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램 운영 등 몽골 내 의료 서비스 질 향상을 위해 긴밀하게 협력해 나갈 방침이다.
SCL그룹은 1983년에 설립된 전문 검사기관 SCL(재단법인 서울의과학연구소)을 비롯해 검진 전문기관인 하나로의료재단, SCL헬스케어, SCL홀딩스, 바이오푸드랩, SCL사이언스, 홈즈에이아이 등 헬스케어 분야 관계사를 보유한 토탈 헬스케어 그룹으로 성장했다. 그룹은 계열사 간 긴밀한 네트워크를 바탕으로 미국, 일본, 몽골, 중국, 인도네시아 등 해외 진출을 통해 글로벌 의료기업으로서의 위상을 높여나가고 있다.
댓글 0