포르쉐 911 터보 S 711마력 초고성능 과시

포르쉐 911 터보 S가 역대 가장 강력한 성능으로 존재감을 과시한다.
신형 911 터보 S는 3.6리터 박서 엔진과 T-하이브리드 시스템을 결합해 최고출력 711마력, 최대토크 81.6kg·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 2.5초, 최고속도는 322km/h다. 역대 양산형 911 가운데 가장 강력한 성능을 과시한다.
특히 경량화 설계가 성능 향상의 핵심으로 꼽힌다. 경량화된 T-하이브리드 시스템과 함께 카본 루프, 카본 소재 와이퍼 암 등 경량 옵션을 적용해 무게 부담을 줄이면서 주행 효율과 민첩성을 동시에 끌어올렸다.
주행 성능도 개선됐다. 전동식 터보를 통해 응답성을 높였다. 사륜구동 시스템과 전자식 섀시 제어 기술을 기반으로 트랙과 일상 주행 모두에서 안정성과 주행 완성도를 확보했다. 뉘르부르크링 랩타임 역시 이전 대비 약 14초 단축됐다.
디자인은 터보 전용 컬러 ‘터보나이트’를 적용하고 차체를 확장해 최상위 모델 존재감을 강조했다. 실내는 전용 색상과 고급 소재를 활용해 완성도를 높였다. 첨단 사양도 강화됐다. 지능형 에어로다이내믹, HD 매트릭스 LED 헤드라이트, 스포츠 크로노 패키지 등이 기본 적용된다.
신형 911 터보 S는 쿠페와 카브리올레로 출시된다. 국내 판매 가격은 각각 3억4270만, 3억5890만 원이다. 고객 인도는 5월부터 시작될 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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