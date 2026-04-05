LG 스타일러, 15년만에 글로벌 누적 판매 200만 대 돌파

LG전자는 의류 관리 가전 ‘LG 스타일러 오브제컬렉션’의 글로벌 누적 판매량이 200만 대를 돌파했다고 5일 밝혔다.
LG 스타일러는 2011년 출시 이후 의류 관리 가전 시장을 개척한 제품이다. 2021년 누적 판매 대수가 100만 대를 달성한 데 이어 약 5년 만에 200만 대를 넘어서며 성장 속도에 가속이 붙고 있다. LG전자는 “세탁 없이도 주름과 냄새, 먼지를 제거하고 살균까지 가능한 기능을 앞세운 스타일러가 ‘필수 가전’으로 자리 잡았다”고 설명했다.
LG전자는 2016년 미국과 중국, 대만 등을 시작으로 해외 시장에 진출해 현재 27개국에서 제품을 판매하고 있다. 특히 아시아와 북미 시장을 중심으로 수요가 확대되며, 2025년 기준 중국·대만·미국 매출이 전년 대비 30% 이상 증가했다. 아시아 지역에서는 교복과 정장 등 잦은 세탁이 어려운 의류 착용 문화와 위생에 대한 높은 관심이 수요 확대를 이끌었다는 분석이다.
핵심 부품 기술력도 성장 기반이 됐다는 평가다. LG전자는 모터, 컴프레서, 스팀 제너레이터 등을 바탕으로 ‘트루스팀’과 ‘다이내믹 무빙행어’ 등 200여 건의 특허를 확보했다. 트루스팀은 고온 스팀으로 유해 세균과 바이러스를 제거하고, 무빙행어는 의류를 흔들어 먼지를 털어내는 방식으로 관리 성능을 높였다.
최근에는 인공지능(AI) 기능으로 의류 무게와 상태를 분석해 맞춤 관리 코스를 제안하는 등 사용자 편의성을 강화했다. 아파트 건설사와 호텔, 리조트 등 기업간거래(B2B) 시장으로도 공급이 확대되고 있다. 손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 “핵심 부품 기술력에 AI를 결합해 차별화된 의류 관리 경험을 제공하고, 글로벌 시장에서 리더십을 강화해 나가겠다”고 말했다.