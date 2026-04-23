이번엔 ‘K게임’… 출시 26일만에 세계 판매 500만장

‘붉은사막’ 콘솔 최단기 흥행 기록
‘모바일-中 유통’ 오랜 공식 걷어내고
북미 유럽 PC-콘솔 시장 파고들어
업계 “IP 독립 이뤄가는 상징적 시기”
한국 게임 산업의 지형도가 바뀌고 있다. ‘모바일, 중국 유통’에 기대온 오랜 공식을 걷어내고 북미·유럽의 PC·콘솔 이용자를 겨냥한 프리미엄 대작들이 세계 시장을 잇달아 흔들고 있다. 펄어비스 ‘붉은사막’은 출시 26일 만인 15일 세계 누적 500만 장을 돌파하며 한국 콘솔 게임 사상 최단기 흥행 기록을 세웠다. 네오위즈 ‘P의 거짓’이 2년 6개월간 쌓은 400만 장 기록을 한 달도 채 안 돼 뛰어넘은 수치다.
● 글로벌 흥행·獨 게임스컴 진출 러시
22일 업계에 따르면 한국산 PC·콘솔 게임은 올해 글로벌 시장에서 잇단 성과를 거두고 있다. 지난해 6월 PC 버전을 선보인 시프트업 ‘스텔라 블레이드’는 올해 1월 콘솔·PC 합산 610만 장의 판매량을 나타냈다. 넥슨은 스웨덴 자회사 엠바크스튜디오가 개발한 ‘아크 레이더스’의 글로벌 유통(퍼블리싱)을 맡아 지난해 10월 출시 이후 약 3개월 만에 누적 판매량 1400만 장을 달성했다.
우리 게임사들은 신작 데뷔 무대로 세계 최대 게임 전시회인 독일 ‘게임스컴’을 택하며 북미·유럽 콘솔 수요를 직접 공략하고 있다. 실제로 넥슨 ‘퍼스트 버서커: 카잔’, 크래프톤 ‘인조이’, 펄어비스 ‘붉은사막’ 등 최근 글로벌 흥행을 주도한 대작들 모두 정식 출시 전인 2024년 게임스컴에 나란히 단독 부스를 마련하고 데모(시연 버전)를 선보인 바 있다.
국내 게임사들이 서구권 PC·콘솔로 눈을 돌린 것은 기존 수익 구조의 한계가 뚜렷해진 탓이다. 한국콘텐츠진흥원 ‘2025 대한민국 게임백서’에 따르면 지난해 국내 게임산업 매출 23조8515억 원 가운데 모바일이 14조710억 원(59.0%)으로, 콘솔은 1조1836억 원(5.0%)에 그쳤다.
문제는 국내 모바일 시장은 ‘리니지 라이크(리니지 모방 양산작)’와 확률형 아이템 등 과금 모델에 치우쳐 성장 한계에 부딪힌 상태라는 점. 세계 시장의 절반가량을 차지하는 PC·콘솔을 파고들지 않고서는 해외 공략도, 새 성장 동력 확보도 어렵다는 위기감이 번지고 있다.
중국 유통망 종속을 끊으려는 움직임도 맞물렸다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 말 기준 텐센트는 자회사 에이스빌을 통해 시프트업 지분 34.48%를 보유한 2대 주주이며, 크래프톤(15.02%)과 넷마블(17.52%)에도 주요 주주로 올라 있다. 시프트업은 2023년 매출의 97%가 텐센트 계열 배급사 한 곳에서 나와 단일 유통사 의존도가 지나치다는 지적을 받아 왔으나, ‘스텔라 블레이드’ 흥행에 힘입어 올해 그 비중을 56.13%까지 낮췄다.
● 하반기 PC·콘솔 대작 줄 잇는다
이런 흐름 속에 하반기(7∼12월)에도 PC·콘솔 대작이 잇달아 출격한다. 엔씨(NC)의 변신이 특히 두드러진다. 엔씨는 폐허가 된 서울을 무대로 한 오픈월드 택티컬 슈터 ‘신더시티’를 PC·콘솔로 내놓고 한국적 배경으로 서구권을 공략한다. 22일 ‘아이온2’ 글로벌 출시를 2026년 하반기로 확정하기도 했다.
넷마블은 지난달 17일 PS5·스팀에 오픈월드 역할수행게임 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’을 선공개했고, 크래프톤은 ‘블랙버짓’, ‘PUBG: 블라인드스팟’ 등을 차례로 투입한다.
한 게임 업계 관계자는 “K게임이 텐센트 등 중국 유통사에 지식재산권(IP)을 넘기고 수수료를 받는 구조에 수년간 안주해 왔다”며 “서구권 직접 진출로 진정한 ‘IP 독립’을 이뤄가는 상징적 시기”라고 말했다.
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