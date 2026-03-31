한국타이어, 유럽 초고성능 타이어 시험서 기술력 입증

한국타이어앤테크놀로지 초고성능 타이어 ‘벤투스 에보(사진)’가 유럽 주요 자동차 매체 시험에서 잇달아 1위를 기록했다.
벤투스 에보는 독일 아우토 빌트 비교 테스트에서 미쉐린, 굿이어, 피렐리 등 글로벌 브랜드와의 경쟁 속에 종합 1위를 차지했다. BMW 5시리즈에 245 45R19 규격 타이어를 장착해 진행된 평가에서 젖은 노면 핸들링 최고 랩타임과 최단 제동거리 등을 기록하며 주행 안정성과 제동 성능에서 두각을 나타냈다.
또 SUV 전문지 아우토 빌트 알라드 테스트에서도 온·오프로드 전 영역에서 최고 성능을 기록하며 1위를 석권했다. 특히 젖은 노면 제동과 핸들링, 오프로드 접지력 등 핵심 지표에서 경쟁 제품을 압도한 결과를 냈다.
이외에도 영국 타이어 리뷰 평가에서 ‘매우 추천’ 등급을 획득하며 유럽 전역에서 기술력을 인정받고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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