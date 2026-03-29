PO 1-2차전 연속 ‘리버스 스윕’ 현대캐피탈, 우리카드 꺾고 2년 연속 챔프전 진출

프로배구 남자부 ‘디펜딩 챔피언’ 현대캐피탈이 플레이오프(PO) 1차전에 이어 2차전에서도 풀세트 접전 끝에 승리를 가져오며 2년 연속 챔피언결정전에 진출했다. 특히 1차전에 이어 2차전에서도 1, 2세트를 먼저 내준 뒤 내리 3세트를 가져오는 ‘리버스 스윕’ 승리를 장식했다.
현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 열린 2025~2026 V리그 남자부 PO 2차전 우리카드와 방문경기에서 풀세트 접전 끝에 3-2(22-25, 22-25, 25-18, 41-39, 15-12)로 역전승 했다. 앞서 안방인 천안 유관순체육관에서 열린 1차전에서도 2세트를 내준 뒤 내리 3세트를 가져오며 승리했던 현대캐피탈은 이날도 같은 흐름을 보이며 대역전극을 써냈다.
4세트가 승부처였다. 세트스코어 1-2로 지고 있던 현대캐피탈은 포스트시즌 역대 최다 듀스 타이기록을 쓰며 경기를 원점으로 돌렸다. 14차례 이어진 듀스에서 레오(36·쿠바·아웃사이드 히터)가 4세트에서만 14점을 기록하며 승기를 가져왔고, 허수봉(28·아웃사이드 히터) 역시 이 세트에서만 10점을 올리며 팀을 이끌었다. 레오와 허수봉은 이날 66점(레오 39점, 허수봉 27점)을 합작하며 팀에 챔피언결정전 진출 티켓을 안겼다.
정규리그 4위로 올라와 준PO에서 KB손해보험을 꺾고 PO에 진출한 우리카드는 포스트시즌에 돌풍을 일으키는 듯 했지만,현대캐피탈의 벽에 막혔다.
우리카드의 돌풍을 잠재운 현대캐피탈은 4월 2일부터 정규리그 1위로 챔프전에 직행한 대한항공과 5전 3승제의 챔피언결정전을 치른다.