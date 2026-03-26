안중근 의사 순국 116년…유묵 ‘빈이무첨 부이무교’ 공개 [청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 14시 33분

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안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’ 진본이 순국 116주기인 26일 서울 중구 안중근의사기념관에 공개됐습니다. 일본 도쿄도립 로카기념관에서 소장하고 있는 이 유묵은 도쿄도의 협조로 국내 전시를 위해 대여 받아 안중근의사기념관에 지난달 20일 전달됐습니다.

일본의 문호 도쿠토미 로카가 1913년 중국 뤼순 여행 중 입수한 후, 1918년 안중근 의사의 높은 인품에 대한 논평을 유묵 왼편 상단에 기재한 것으로, 안중근 의사가 뤼순 감옥에서 남긴 유묵 중 소장자의 논평이 기재 된 것은 이 유묵이 유일하다고 합니다.

‘가난해도 아첨하지 않고, 부유해도 교만하지 않는다’라는 논어(論語) 학이(學而)편 내용을 인용하여 쓴 문구입니다. 2009년에 국내에 특별전으로 공개된 바 있는 이 유묵은 오는 4월 말까지 전시됩니다.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 제막식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있습니다. 왼쪽부터 안의생 안중근의사 조카, 박찬대 더불어민주당 의원, 권오을 국가보훈부 장관, 김황식 이사장, 유영렬 기념관장, 안기하 안중근 재종손자.
26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 제막식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있습니다. 왼쪽부터 안의생 안중근의사 조카, 박찬대 더불어민주당 의원, 권오을 국가보훈부 장관, 김황식 이사장, 유영렬 기념관장, 안기하 안중근 재종손자.


제막식

순국 116주년 추모식이 유묵 공개행사에 앞서 열렸습니다. 어린이 합창단들이 추모공연을 하는 모습입니다.
순국 116주년 추모식이 유묵 공개행사에 앞서 열렸습니다. 어린이 합창단들이 추모공연을 하는 모습입니다.

김황식 안중근의사숭모회 이사장(왼쪽)이 제6회 안중근동양평화상 수상자인 김월배 하얼빈 이공대 교수와 상패를 들고 기념사진을 찍고 있습니다. 김교수는 2019년 ‘사건과 인물로 본 임시정부 100년’을 발간한 공로 등을 인정받아 수상했습니다.
김황식 안중근의사숭모회 이사장(왼쪽)이 제6회 안중근동양평화상 수상자인 김월배 하얼빈 이공대 교수와 상패를 들고 기념사진을 찍고 있습니다. 김교수는 2019년 ‘사건과 인물로 본 임시정부 100년’을 발간한 공로 등을 인정받아 수상했습니다.

#안중근 의사 순국 116년#유묵 진본 공개#안중근의사기념관
신원건 기자 laputa@donga.com
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