안중근 의사 순국 116년…유묵 ‘빈이무첨 부이무교’ 공개 [청계천 옆 사진관]

안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’ 진본이 순국 116주기인 26일 서울 중구 안중근의사기념관에 공개됐습니다. 일본 도쿄도립 로카기념관에서 소장하고 있는 이 유묵은 도쿄도의 협조로 국내 전시를 위해 대여 받아 안중근의사기념관에 지난달 20일 전달됐습니다.
일본의 문호 도쿠토미 로카가 1913년 중국 뤼순 여행 중 입수한 후, 1918년 안중근 의사의 높은 인품에 대한 논평을 유묵 왼편 상단에 기재한 것으로, 안중근 의사가 뤼순 감옥에서 남긴 유묵 중 소장자의 논평이 기재 된 것은 이 유묵이 유일하다고 합니다.
‘가난해도 아첨하지 않고, 부유해도 교만하지 않는다’라는 논어(論語) 학이(學而)편 내용을 인용하여 쓴 문구입니다. 2009년에 국내에 특별전으로 공개된 바 있는 이 유묵은 오는 4월 말까지 전시됩니다.
신원건 기자 laputa@donga.com
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