“고통받는 모든 이를 기억하고 기도하는 부활절 되길”

천주교 서울대교구장 정순택 대주교가 부활절(4월 5일)을 맞아 “전쟁과 폭력 속에서 생명의 위협을 겪는 이들을 외면하지 말자”라고 당부했다.
정 대주교는 26일 발표한 부활절 메시지에서 “전쟁과 긴장 속에서 고통받는 이들을 기억하며, 불안 속에 살아가는 이들, 그리고 양심에 따라 살아가려는 모든 이에게도 주님의 위로와 희망이 함께 하시기를 기도한다”고 했다. 정 대주교는 또 ‘가난한 이들의 상처 입은 얼굴과 무고한 이들의 고통 속에서 그리스도 자신의 고통을 보게 된다’라는 레오 14세 교황의 말을 인용하며 “고통받는 모든 이를 기억하며 기도하고 연대하자”고 말했다.
한국교회총연합(한교총·김정석 대표회장)도 이날 부활절 메시지를 통해 우리 사회가 분열과 갈등을 넘어 화해와 하나 됨을 이루자고 밝혔다.
김 대표회장은 “죽음을 생명으로, 절망을 소망으로 바꾸신 주님의 부활이 오늘 우리의 삶과 이 나라 가운데 새로운 희망으로 나타나기를 소망한다”며 “부활은 절망의 어둠을 뚫고 생명으로 나아가게 하는 현재적인 사건이며, 우리 신앙의 근본”이라고 말했다. 또 “지금 시대가 어둠과 불안, 고독과 절망에 잠겨 있을지라도, 부활하신 주님의 생명의 빛은 여전히 우리를 인도한다”라며 “전쟁과 테러, 분열이 가득한 세상 속에서 의심과 두려움을 떨쳐내고 예수님의 빛을 따라 전진하는 우리가 되기를 소망한다”라고 강조했다.