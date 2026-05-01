차량을 스마트폰처럼… 현대차그룹, 대화면 ‘AI 비서’ 탑재한다

현대자동차그룹이 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 공개하고, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환에 속도를 내겠다는 청사진을 밝혔다.
지난달 29일 현대차그룹은 서울 강남 ‘UX 스튜디오 서울’에서 미디어 데이를 열고 개발 콘셉트와 적용 계획을 발표했다. ‘플레오스 커넥트’는 17인치 디스플레이와 슬림 디스플레이, 인공지능(AI) 음성 어시스턴트 ‘글레오 AI’, 개방형 앱 마켓 등으로 차량을 ‘스마트폰’처럼 작동하게끔 한 것이 특징이다. 사용자는 디스플레이를 통해 차량을 제어하고 내비게이션, 미디어 콘텐츠를 이용함은 물론이고 음성 명령으로 다양한 기능을 수행할 수 있다.
디스플레이 좌측의 ‘주행 정보 화면’은 속도, 경고등, 전비·연비 등 주행에 필수적인 정보를 상시 보여준다. 차량의 기능을 단순한 스크린 터치만으로도 작동 및 제어할 수 있도록 했다. 우측 ‘앱 화면’은 내비게이션, 미디어 시청, 차량 제어 및 설정, 콘텐츠 이용 등의 기능을 자유롭게 실행하고 탐색할 수 있는 영역이다.
플레오스 커넥트의 차량 내 AI 에이전트인 글레오 AI는 운전자에게 차량과 소통하며 이동하는 즐거움을 제공한다. “통풍 시트 켜줘”라고 하면 운전석 통풍 시트를 켜주는 등 차량 기능과 관련된 지시를 따르는 것은 물론이고 최신 뉴스와 스포츠 경기 결과 등도 알려준다. 완벽하지 않은 문장이나 다양한 지역 사투리로 말해도 말의 의도를 파악하고 대화한다.
현대차그룹은 이를 SDV 전환의 출발점으로 삼고, 향후 AI 기반 개인화 기능을 더 강화하겠다는 계획이다. 플레오스 커넥트는 5월 출시 예정인 ‘더 뉴 그랜저’에 처음 적용되며, 2030년까지 약 2000만 대에 확대될 예정이다.
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