르노코리아, ‘필랑트’ 동영상 설명서 27편 제작

르노코리아가 ‘필랑트’ 동영상 설명서(e-가이드)를 배포했다. 자동차 첨단 장치 활용에 어려움을 겪는 사용자들이 직관적인 학습을 통해 기능을 보다 쉽게 익힐 수 있을 것으로 기대된다.
e-가이드에서는 필랑트 주요 기능을 동영상으로 확인할 수 있다. 르노코리아 홈페이지에 게재된 안내 영상은 첨단 주행 보조 장치 ▲운전대 버튼 안내 ▲AI 음성인식 서비스(에이닷 오토·팁스) 등 총 27편이다.
필랑트 차량 안내 앱 팁스와 네이버 웨일 웹브라우저를 통해 차량 안에서도 e-가이드를 확인할 수 있다. 팁스 대표 기능인 ‘AI 내차 도우미’는 오픈AI의 챗GPT에 기반한 생성형 AI 기술을 적용해 고객이 궁금해하는 차량 정보를 대화 방식으로 제공한다.
르노코리아는 그랑 콜레오스·아르카나 등 현재 판매 중인 모든 차량에 대한 e-가이드 역시 자사 홈페이지에 마련해놨다. 공식 유튜브 채널에서는 SM3·SM6·SM7·QM5·QM6 등 정보도 확인 가능하다.
르노코리아 관계자는 “점차 더 고도화되는 차량 기능을 고객들이 제대로 인지하고 안전하게 사용할 수 있도록 고객 관점에서 지속적으로 제공할 예정”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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