정기선 HD현대 회장, 함정·중형선사업부 첫 방문 현장점검

정기선 HD현대 회장이 통합 HD현대중공업의 새로운 핵심 부서인 함정·중형선사업부를 찾아 인공지능(AI) 및 로봇 시스템 도입 현황을 점검했다. 생산 현장 곳곳을 둘러보고 직원들과 직접 소통하는 등 ‘현장 경영’을 이어나가는 모양새다.
HD현대는 정 회장이 16일 울산 HD현대중공업 울산조선소 함정·중형선사업부를 방문해 각종 생산 현장을 둘러봤다고 18일 밝혔다. 지난해 12월 중형선 전문 계열사인 HD현대미포를 흡수 합병한 HD현대중공업 통합 법인이 출범한 이후 첫 방문이다.
앞서 통합 과정에서 기존의 특수선사업부는 함정·중형선사업부로 개편됐다. 기존 HD현대미포 소속 인원들이 주축이 돼 새롭게 만들어진 조직이다. HD현대 관계자는 “양 사 간 합병의 주된 목적이 한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’의 성공적인 추진과 함정 및 특수목적선 수주 확대였던 만큼, 해당 사업부에 대한 정 회장의 기대와 관심이 크다”고 덧붙였다.
정 회장은 이번 방문에서 ‘스마트 조선소’ 구축을 위한 진행 상황을 꼼꼼히 확인했다. HD현대는 2030년까지 AI·로봇 기반의 지능형 자율 운영 조선소를 구축하겠다는 구상을 갖고 있다. 이날 정 회장은 AI·로봇 기반 자율 제조 시스템 적용을 추진하고 있는 현장부터 휴머노이드 로봇 실증, 자율 이동형 전동레일 협동로봇 운영 현황 등을 직접 살폈다. 특히 정 회장은 선박 설계 도면과 생산 공정을 연동한 디지털 트윈 기술 적용 현장에 특히 관심을 보인 것으로 전해졌다.
정 회장은 함정·중형선사업부 직원들에게 “통합 법인의 핵심이자 미래 경쟁력의 원천”이라며 “추진 중인 생산 자동화와 디지털 전환을 성공적으로 이끌어 새로운 시장을 개척하는 선구자가 돼달라”고 당부했다. 직원들과의 스킨십에 스스럼없는 정 회장 특유의 소통도 이어졌다. 그는 이날 방문에서 직원들의 잇따른 사진 요청에 일일이 응한 것으로 전해졌다.
댓글 0