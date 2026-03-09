본문으로 바로가기
사회
한국법무보호복지공단 신임 이사장에 최영승 교수
동아일보
입력
2026-03-09 16:00
2026년 3월 9일 16시 00분
고도예 기자
크게보기
법무부는 9일 제17대 한국법무보호복지공단 이사장에 최영승 한양대 법학전문대학원 겸임교수를 임명했다고 밝혔다. 사진은 정성호 법무부 장관(왼쪽)과 최영승 신임 한국법무보호복지공단 이사장. 2026.03.09. 법무부 제공
최영승 한양대 법학전문대학원 겸임교수(63·사진)가 법무부 산하 한국법무보호복지공단 신임 이사장으로 임명됐다. 진주 대아고와 경상대 행정학과를 졸업한 최 교수는 검찰 수사관으로 12년간 근무한 뒤 2003년 법무사로 개업했다. 이후 2007년 참여연대 사법감시센터 실행위원을 시작으로 대한법무사협회장, 한국교정학회 부회장, 한양대 법학전문대학원 겸임교수를 지냈다.
#최영승 한양대 법학전문대학원 겸임교수
#법무부 산하 한국법무보호복지공단 신임 이사장
고도예 기자 yea@donga.com
트렌드뉴스
