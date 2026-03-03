혼다코리아, 3월 모터사이클 구매 혜택 제공

혼다코리아가 3월 모터사이클 구매 혜택을 마련했다. 이번 행사는 ‘스몰 펀 면허 취득 지원’과 ‘펀 & 스마트 커뮤터’ 등 2가지로 구성됐다.
스몰 펀 면허 취득 지원은 2025년식 이내 스몰 펀 모델 구매 고객을 대상으로 2종 소형 면허 취득 비용 20만 원을 지원한다. 이미 면허를 취득한 고객은 용품 구입 지원으로 대체 가능하다.
스마트 커뮤터 프로모션은 스몰 펀 모델에 적용된다. 2025년식 슈퍼커브 구매 고객은 10개월 무이자 할부(또는 10만 원 할인)와 의류·용품 지원금 10만 원을 받을 수 있다. 2023~2025년식 MSX그롬, 몽키125, CT125, C125, ST125(닥스) 구매 고객에게는 보증 연장 상품 ‘워런티 플러스’와 함께 모델별 최대 50만 원 상당의 용품 지원금이 제공된다.
대형 모델 16종을 대상으로 한 ‘펀 모델’ 행도 진행된다. 2025년식 레블1100, CB750 호넷, 레블500, 아프리카 트윈, NT1100, CL500, CBR500R 등은 24개월 무이자 할부(또는 최대 175만 원 할인)와 최대 150만 원의 투어·용품 지원 혜택이 적용된다.
2025년식 CBR650R·CB650R E-클러치 모델은 취등록세 지원과 함께 최대 50만 원의 투어 지원금이 제공될 예정이다. 2024년식 CB650R MT와 CBR650R MT는 각각 200만 원, 100만 원 할인된다. CRF300L은 10개월 무이자 할부 또는 32만 원 할인과 함께 80만 원 투어 지원금이 적용되고, NX500은 100만 원 상당의 의류·용품 지원 혜택을 받을 수 있다.
