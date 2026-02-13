르노코리아, 설연휴 전국 전시장 방문 행사 실시

르노코리아가 설 연휴를 맞아 전국 전시장 방문 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다.
르노코리아는 오는 2월 13일부터 19일까지 설 연휴 기간 전국 전시장을 방문해 그랑 콜레오스 구매 상담을 하거나 시승을 완료한 고객 중 2026명에게 로장주 미니 패딩 가방 또는 미니 우산을 증정한다. 또한 이번 연휴 기간에 계약한 후 2월 내 출고한 고객 100명에게는 추첨을 통해 10만 원 상당의 정비 쿠폰을 지급한다.
르노 필랑트는 전국에 전시차 입고가 완료되며 누적 계약 5000대를 돌파했다. 이를 기념해 이번 연휴 기간 중 필랑트를 구매 상담한 고객에게는 필랑트 라미 만년필과 필랑트 골프공 세트를 각 100개씩 추첨을 통해 제공할 예정이다.
르노 필랑트는 ‘일루미네이티드 시그니처 로장주 로고’가 적용된 카리스마 넘치는 디자인과 ‘퍼스트 클래스 라운지 시트’ 기반의 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간, 최고 출력 250마력 하이브리드 E-테크 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스가 특징이다.
필랑트는 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준 4331만9000원부터 만나볼 수 있다. 3월부터 고객 인도가 시작될 예정이다.
