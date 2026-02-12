마일레 PD 캐빈 에어 필터 출시

마일레는 현재 420종 이상의 캐빈 필터를 보유하고 있어 대부분의 수입차 브랜드에 장착이 가능하다. 이 중 90종 이상은 고성능 필터로 구성돼 있다. 유럽 전체 차량의 80% 이상에 호환되는 광범위한 제품군을 갖추고 있다.
모든 마일레 캐빈 필터는 엄격한 품질 기준 아래 생산된다. 고품질 필터 미디어와 정밀한 피팅 설계를 통해 다음 정비 주기까지 안정적인 여과 성능을 유지하도록 설계됐다. 이를 통해 대기 중 미세먼지, 꽃가루, 배기가스 유해 성분 및 악취 등을 걸러 탑승자의 건강에 영향을 줄 수 있는 오염 물질의 실내 유입을 막아준다.
특히 고성능 마일레 PD 캐빈 에어 필터는 효과적인 입자 여과 기능은 물론, 질소산화물 저감 기능까지 갖춘 것이 특징이다. 질소산화물은 기관지 염증과 천식 악화를 유발하고, 장기간 노출 시 폐 기능 저하 및 만성 호흡기 질환 위험을 높이는 대표적인 대기오염 물질로 지목된다. 유해한 질소산화물은 필터 내부에 강하게 결합돼 차량 실내 공기 중으로 다시 방출되지 않는다. 필터 폐기 과정에서도 재방출되지 않도록 설계됐다.
독일에서 진행된 외부기관의 테스트 결과에 따르면 동일 조건에서 마일레 PD 필터는 일반 순정 필터 대비 더 많은 질소산화물을 제거하고 더 긴 사용 수명을 보였다. 단순히 먼지를 걸러내는 수준을 넘어, 경쟁 필터 대비 훨씬 높은 NOx 저감량을 입증했다. 또한 다수의 MEYLE PD 필터에는 이미 항균 코팅이 적용돼 있어 차량 실내 위생과 쾌적성 향상에도 기여한다.
마일레 관계자는 “차량은 건강과 직결된 생활 공간”이라며 “황사, 미세먼지 등의 대기 오염 환경에서는 신뢰할 수 있는 고성능 캐빈 필터 선택이 중요하다”고 말했다.
