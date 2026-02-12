북극경비 힘 모은 유럽…전투기 공동 개발은 삐걱

북대서양조약기구(NATO·나토)가 ‘북극 경비(Arctic Sentry)’ 임무를 본격화하며 북극 안보 강화에 착수했다고 11일 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 덴마크령 그린란드 병합 주장으로 홍역을 치른 유럽이 트럼프 행정부를 달래기 위한 조치에 나선 것. 하지만 프랑스, 독일 등이 추진한 차세대 전투기 공동 개발사업이 내부 갈등으로 좌초 위기를 맞는 등 유럽의 자강 노력이 가시적 성과를 거둘 수 있을지에 대한 의구심도 상당하다.
마르크 뤼터 나토 사무총장은 11일 벨기에 브뤼셀 나토 본부에서 열린 기자회견에서 “러시아의 군사활동 증가와 중국의 북극 고위도 지역에 대한 관심에 대응하기 위해 우리는 바로 몇 시간 전 ‘북극 경비’ 임무를 개시했다”고 선언했다. 트럼프 대통령이 그린란드 병합 명분으로 내세운 러시아 및 중국 견제를 위해 북극 안보 강화에 나선 것이다.
나토는 북극 경비 임무가 덴마크와 노르웨이 주도의 북극지역 군사 훈련을 아우르며, 참여 병력이 수만 명에 이를 거라고 밝혔다. 뤼터 사무총장은 “나토와 동맹국들의 활동을 하나의 지휘체계로 통합하는 것”이라고 설명했다. 알렉서스 그린케위치 나토 유럽동맹 최고사령관은 별도 성명에서 “동맹의 역량을 활용해 우리 영토를 보호하고 북극과 고위도 지역이 안전하게 유지되도록 할 것”이라고 했다.
그린란드 논란의 당사국인 덴마크는 나토의 새로운 북극 임무에 “자국이 상당한 기여를 할 것”이라고 했다. 미카엘 위게르스 휠드고르 덴마크 국방참모총장은 “덴마크가 주도하는 군사훈련인 ‘악틱 인듀어런스’가 나토의 북극 경비 계획에 통합되면 나토의 북부 전선이 눈에 띄게 강화될 것”이라고 했다. 다만 나토가 북극 경비 계획에 기존보다 추가된 병력을 투입할지는 확실치 않다고 AFP통신은 지적했다.
이런 가운데 프랑스와 독일, 스페인이 추진한 차세대 전투기 공동개발 사업이 무산 위기에 처했다고 독일 일간지 디벨트가 전했다. 미래전투공중체계(FCAS)를 위한 유럽 전투기 개발 논의가 중단되면서 독일 정부가 대안을 모색 중이라는 것. 독일은 프랑스 대신 스웨덴 방산업체 사브와 협력하거나, 영국 이탈리아 일본의 글로벌공중전투프로그램(GCAP)에 합류하는 방안을 검토 중이다. 드론 개발 등만 협력하고, 전투기는 독일이 자체 개발하는 방안도 거론되고 있다.
FCAS는 6세대 전투기에 전투용 드론, 전투 클라우드를 추가하는 유·무인 복합 무기체계다. 사업비가 1000억 유로(약 173조 원)에 이르는 유럽 역사상 가장 많은 자금이 투입되는 무기 프로젝트다. 2017년 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 앙겔라 메르켈 당시 독일 총리가 2040년 작전 투입을 목표로 개발에 합의했다. 하지만 지난해 프랑스 방산업체 다쏘가 설계 등 핵심 사업의 지분 대부분을 요구해 독일이 거세게 반발하며 논의가 중단됐다.
한편 유럽에선 미국 없는 유럽 안보 자강론에 대해 찬반이 엇갈리고 있다. 앞서 마르크 뤼터 나토 사무총장은 지난달 26일 유럽의회에서 “누군가 여기서 유럽 전체가 미국 없이 스스로 방어할 수 있다고 생각한다면 계속 꿈꾸라. 그럴 순 없다”고 했다. 이에 다음 날 장 노엘 바로 프랑스 외무장관이 “유럽인들은 안보를 스스로 책임질 수 있고 또 그래야 한다”고 반박했다.
댓글 0