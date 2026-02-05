1400년전 백제 ‘가로피리’ 나왔다…삼국시대 관악기 실물 첫 발굴

약 1400년 전 백제 왕궁에서 연주된 것으로 추정되는 ‘가로피리(횡적·橫笛)’가 충남 부여 관북리 유적에서 출토됐다. 고구려와 신라를 통틀어 ‘삼국시대 관악기’가 실물로 발견된 건 처음이다.
국립부여문화유산연구소는 5일 언론공개회를 열고 “2024년부터 2년에 걸친 발굴조사에서 사비(부여)에 도읍을 둔 7세기 백제 왕궁터에서 가로로 부는 피리 1점이 나왔다”고 밝혔다. 이 피리는 지난해 3월 백제 왕과 신하가 국정을 논의하거나 국가적 행사를 열던 조당(朝堂) 건물터 인근 화장실로 추정되는 장소에서 발견됐다. 황색 대나무로 만들어졌고, 몸통 일부는 사라져 전체의 70%가량(22.4cm)이 남아 있다. 탄소연대측정 결과 568~642년에 만들어진 것으로 분석됐다.
연구소 측은 X선 조사를 바탕으로 이 출토품을 “취구(吹口·입김을 불어넣는 구멍) 끝이 막힌 가로피리 형태”로 보고 있다. 국악기 중엔 소금(小笒)과 크기 및 형태가 유사하다. 소금은 대금이나 중금에 비해 길이가 짧아 음역대가 높은 가로피리. 다만 소금보다는 취구가 작고, 내부 지름은 살짝 넓다.
등을 통해 나머지 몸통 30%를 되살린 가로피리 복원판도 선보였다. 현장에서 이 재현품을 시연해 본 김윤희 연주자(부여군충남국악단)는 “소금보다 한음 반 정도 높은 음역대를 갖고 있다”고 감상을 전했다. 고대 악기 전문가인 정환희 국립남도국악원 학예연구사는 “현재 조선시대 때 모습으로 남아 있는 소금에선 날카로운 음색이 강조되는 것과 달리, 백제 가로피리는 부드러운 소리를 낸다”며 “과거 궁중 음악에서 주선율을 담당했을 가능성이 높다”고 했다.
백제 피리는 그동안 옛 문서와 그림을 통해서만 존재가 짐작됐다. 백제 유민이 673년경 제작한 불교 석상인 국보 ‘계유명전씨아미타불비상(癸酉銘全氏阿彌陀佛碑像)’에는 한 악사가 연꽃 위에서 가로피리를 부는 모습이 새겨져 있다. ‘삼국사기’ 백제본기(238년)에 “5년 봄 정월 하늘과 땅에 제사 지낼 때 북과 피리를 사용했다(五年 春正月 祭天地 用鼓吹)”는 기록도 있다.
가로피리의 발굴은 한반도 고음악 연구에도 활력을 더할 것으로 전망된다. 1990년대에 대전 서구 월평동 유적에선 백제 현악기 파편이, 그보다 몇 년 앞서 광주 광산구 신창동 유적에선 백제 이전 연맹체인 마한(馬韓)의 타악기 및 현악기 파편이 나온 적이 있다. 하지만 두 사례 모두 원형이 대부분 소실돼 실제 소리나 주법 등을 파악하긴 어려웠다. 황인호 부여문화연구소장은 “이번 발견은 ‘백제의 소리’를 실증적으로 복원하는 데 결정적 단서가 될 수 있다”고 했다.
연구소는 이날 관북리 유적에서 출토된 목간(木簡·글씨를 쓴 나뭇조각) 329점도 함께 공개했다. 백제가 웅진(현 공주)에서 사비로 천도한 538년 직후에 만들어진 목간들로, 국가재정과 관등·관직 등이 기록돼 있다. 한반도 유적에서 이 정도 수량의 목간이 한꺼번에 나온 건 처음이다. 일본에서 만든 한자로 알려졌던 ‘전(畑)’ 자가 적힌 목간도 확인됐다.
오현덕 학예연구실장은 “기존 인식과 달리 백제의 문자가 상당한 수준에 이르렀고, 일본의 고대 문자 문화 성립에도 깊게 연관됐을 가능성을 내다보고 있다”고 말했다.
