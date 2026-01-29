본문으로 바로가기
사람속으로
인사
국토안전관리원 제3대 원장에 박창근 교수 취임
동아일보
업데이트
2026-01-29 16:14
2026년 1월 29일 16시 14분
입력
2026-01-29 16:13
2026년 1월 29일 16시 13분
임유나 기자
국토안전관리원은 제3대 원장에 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수(65)가 취임했다고 29일 밝혔다. 서울대에서 토목학 석·박사 학위를 받은 박 신임 원장은 한국건설기술연구원 선임연구원 등을 거쳤다.
인사
법무부
인사혁신처
IBK기업은행
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
