국토안전관리원 제3대 원장에 박창근 교수 취임

국토안전관리원은 제3대 원장에 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수(65)가 취임했다고 29일 밝혔다. 서울대에서 토목학 석·박사 학위를 받은 박 신임 원장은 한국건설기술연구원 선임연구원 등을 거쳤다.

