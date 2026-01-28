정연정 몬시뇰, 로마한인신학원장 재임명

  • 동아일보

글자크기 설정

한국천주교주교회의 제공
한국천주교주교회의 제공


교황청 복음화부는 정연정 티모테오 몬시뇰을 교황청립 로마한인신학원 원장으로 재임명했다고 한국천주교주교회의(의장 이용훈 주교)가 27일 밝혔다. 임기는 5년.

로마한인신학원은 로마에 유학 중인 한국 성직자들의 고등 교육을 위한 시설로, 한국천주교주교회의의 로마 연락 사무소 역할도 해왔다. 정 몬시뇰은 2021년 1월 로마한인신학원 원장으로 임명됐다.



#로마한인신학원장
이진구 기자 sys1201@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스