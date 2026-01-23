본문으로 바로가기
사람속으로
고려대 정치외교학과 교우회, 발전기금 1억9050만원 기부
동아일보
업데이트
2026-01-23 15:47
2026년 1월 23일 15시 47분
입력
2026-01-23 15:46
2026년 1월 23일 15시 46분
천종현 기자
고려대 정치외교학과 교우회가 창과 80주년을 맞아 1억9050만 원의 발전 기금을 기부했다. 23일 고려대는 서울 성북구 총장실에서 열린 기부식에는 한찬수 고려대 정치외교학과 교우회장과 김동원 고려대 총장 등이 참석했다. 이번 기부금은 ‘정치외교학과 창과 80주년 발전기금’으로 조성돼 장학금과 정치외교학과 80년사 편찬 사업에 사용된다.
#고려대 정치외교학과 교우회
#창과 80주년
천종현 기자 punch@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
