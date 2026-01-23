고려대 정치외교학과 교우회, 발전기금 1억9050만원 기부

고려대 정치외교학과 교우회가 창과 80주년을 맞아 1억9050만 원의 발전 기금을 기부했다. 23일 고려대는 서울 성북구 총장실에서 열린 기부식에는 한찬수 고려대 정치외교학과 교우회장과 김동원 고려대 총장 등이 참석했다. 이번 기부금은 ‘정치외교학과 창과 80주년 발전기금’으로 조성돼 장학금과 정치외교학과 80년사 편찬 사업에 사용된다.



