이혜훈 청문회 23일로 잠정 합의…“단, 자료 제출해야 연다”

여야가 이혜훈 기획예산처 후보자 청문회를 23일 열기로 잠정 합의했다. 다만 국민의힘 등 야당은 이 후보자가 자료를 제출하는 것이 청문회 개최의 전제 조건이라는 입장이다.
21일 국회 재정경제기획위원회 소속 여야 간사는 23일 이 후보자에 대한 인사청문회를 오전 10시 개최하기로 잠정 합의했다.
이번 합의는 이 후보자 의혹 검증을 위한 ‘자료 제출’을 전제로 한 것이다. 이에 따라 야당이 원하는 자료가 제출되지 않을 경우 합의가 뒤집힐 가능성도 있다.
국민의힘은 지속적으로 자료 제출이 부실하다는 점을 강조하고 있다. 국민의힘 소속 임이자 재경위원장은 이날 오전 기자들과 만나 “국민의 알 권리를 충족시키는 자료를 왜 안 내놓느냐는 것”이라고 비판했다.
앞서 재경위는 19일 전체회의를 열었다. 하지만 자료 제출 여부를 두고 여야간 공방만 벌이다 청문회는 열리지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
