“여기가 한국인 줄”…군고구마, 뉴욕 길거리 푸드로

미국 뉴욕 맨해튼 미드타운에서 한국식 군고구마가 새로운 점심 메뉴로 주목받고 있다. 외식 물가가 치솟는 가운데, 비교적 저렴하면서도 포만감이 있는 선택지로 입소문이 퍼지며 사무실 책상 위에서 군고구마를 먹는 직장인 모습이 낯설지 않게 됐다.
19일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 최근 미드타운 일대 시장과 길거리 노점에서는 버터나 소금도 곁들이지 않은 구운 고구마를 점심으로 사 먹는 직장인들을 쉽게 볼 수 있다.
군고구마 가격은 개당 2~4달러(약 3000~6000원) 수준으로, 인플레이션 영향으로 점심값 부담이 커진 직장인들 사이에서 ‘가성비 한 끼’로 떠올랐다.
뉴욕의 점심 물가는 이미 체감 한계에 이르렀다는 평가가 나온다. 패스트푸드 세트 메뉴 가격은 15달러(약 2만 원)에 육박하고, 샐러드 한 그릇도 20달러(3만 원) 안팎까지 올랐다. 한때 1달러로 불리던 피자 한 조각마저 1.50달러 이상을 받는 상황이다. 이런 환경 속에서 몇 달러면 해결되는 군고구마가 현실적인 대안으로 주목받고 있다는 분석이다.
이 같은 소비 흐름은 SNS를 통해 빠르게 확산하고 있다. 한 음식 인플루언서는 군고구마를 맛보는 영상을 올리며 “마시멜로 같은 맛”이라고 표현했고, 또 다른 인스타그램 이용자는 “너무 달아서 설탕에 찍어 먹을 필요도 없다”고 반응했다.
뉴욕포스트는 군고구마가 일본·한국·중국 등 동아시아권에서 겨울철 대표 간식으로, 자연스러운 단맛과 포만감 덕분에 오랫동안 사랑받아 왔다고 전했다.
뉴욕 코리아타운의 한 카페에서는 오븐에서 고구마를 돌려가며 굽는 풍경이 일상이 됐다. 이곳에서는 크기에 따라 한 개당 2~3달러 수준이다. 이는 뉴욕의 대표적인 버거 체인에서 판매하는 감자튀김 가격의 약 3분의 1 수준이다.
군고구마 열풍은 한인 상권에만 국한되지 않는다. 록펠러센터 지하에 위치한 지중해식 패스트 캐주얼 레스토랑에서도 구운 고구마가 점심 메뉴로 등장했다. 일부 매장에서는 점심시간이 되기 전에 매진될 정도로 인기를 끌고 있다.
뉴욕포스트는 “인플레이션에 지친 직장인들에게 군고구마는 값싸지만 든든한 선택지로 자리 잡고 있다”며, 단순한 간식을 넘어 서구권에서도 하나의 점심 메뉴로 인식되기 시작했다고 전했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0