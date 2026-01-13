현대 아이오닉6-기아 EV6, 최대 670만원 전기차 보조금

올해 기존 내연차를 처분하고 기아의 ‘더뉴 EV6’나 현대차의 ‘더뉴 아이오닉6’를 살 경우 최대 670만 원의 국고보조금을 받는다. 수입차 중에선 폭스바겐 ‘ID.4 프로’가 가장 많은 최대 518만 원을 받는다.
기후에너지환경부는 13일 이 같은 내용의 전기차 보조금 업무처리지침을 확정하고 무공해차통합누리집에 게시했다. 이번에 공개된 보조금은 국비 보조금과 전환지원금이다. 실구매자는 국비 보조금에 비례해서 받는 지방비 보조금과 차상위 계층 보조금, 청년 생애 첫차 보조금, 다자녀 가구 보조금 등도 받을 수 있다.
지난해 가장 많이 팔린 전기차 중 하나인 기아의 ‘EV3’을 살 경우 구매보조금 555만 원과 전환지원금 100만 원을 합해 655만 원의 국고지원금을 받을 수 있다. 올해 신설된 전환지원금은 내연차를 폐차하거나 팔고 전기승용차를 살 경우 지원한다. 전환지원금을 받으려면 최초 출고 이후 3년 이상 지난 내연차를 처분해야 하고 하이브리드차를 처분하면 받을 수 없다. 현대차 ‘아이오닉 5’는 종류에 따라 483만~567만 원의 구매보조금과 97만~100만 원의 전환지원금을 받는다.
소형차 중 판매량이 높은 현대차 ‘캐스퍼 일렉트릭’ 기본형은 490만 원의 구매보조금과 98만 원의 전환지원금을 합해 588만 원을 지원받을 수 있다. 기아의 ‘레이 EV’는 457만 원의 구매보조금과 91만 원의 전환지원금을 더해 548만 원의 지원금을 받을 수 있다.
KG모빌리티의 ‘토레스 EVX’는 구매보조금과 전환지원금을 합해 374만~433만 원을 지원받을 수 있다. 교통약자 이동지원 차량인 기아 ‘PV5 WAV’에는 승용차 중 가장 많은 748만 원의 지원금이 책정됐다.
차량 가격이 상대적으로 높은 수입 차량은 보조금도 적다. 지난해 12월 공식가격을 최대 940만 원 낮췄던 테슬라의 ‘모델 3’ 표준형은 구매보조금 168만 원과 34만 원의 전환지원금을 받을 수 있다. 벤츠 ‘EQA 250’는 190만 원의 구매보조금과 38만 원의 전환지원금을 받을 수 있다.
전기 버스·화물차에도 최저 1000만 원에서 1억 원이 넘는 보조금이 지원된다. 현대차 일렉시티 이층버스 전기 버스는 1억1069만 원으로 가장 많은 보조금이 책정됐다. 소형 트럭 포터 일렉트릭도 전환지원금을 합하면 총 1068만 원을 받을 수 있다.
기후부는 내년에는 보조금을 전액 지급하는 기준을 차량 가격 5000만 원 미만으로, 반액 기준은 5000만 원 이상~8000만 원 미만으로 낮추겠다고 예고했다.
댓글 0