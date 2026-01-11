李 “우리만 살아남아 미안합니다”…박종철 열사 추모

10일 서울 용산구 남영동 민주화운동기념관(엣 남영동 대공분실)에서 열린 박종철 열사 39주기 추모제에서 참석자들이 ‘임을 위한 행진곡’을 제창하고 있다. 2026.1.10 뉴스1
이재명 대통령이 고 박종철 열사의 39주기 추모제가 열린 10일 “우리만 살아남아 미안하다”고 추모의 글을 남겼다.

이 대통령은 이날 SNS(소셜네트워크서비스)에 박 열사 추모제 관련 기사를 공유하며 “시대의 친구여 우리만 살아남아 미안합니다”라고 적었다.

민주화운동기념사업회와 박종철기념사업회는 박 열사의 39주기를 나흘 앞둔 이날 오전 11시 서울 용산구 민주화운동기념관에서 추모제를 열었다. 남영동 대공분실이 지난해 6월 민주화운동기념관이란 이름으로 새롭게 문을 연 뒤 이곳에서 처음으로 열린 추모제다.

이날 추모제에는 장남수 전국민족민주유가족협의회 회장, 권오을 국가보훈부 장관, 이재오 민주화운동기념사업회 이사장 등이 참석했다. 이 이사장은 “박 열사 추모제는 단순한 기념행사가 아니라 국가폭력이 다시는 반복되지 않도록 기억을 이어가는 사회적 약속”이라며 “이 공간이 민주주의의 가치를 끊임없이 묻고 기억하는 장소가 되기 바란다”고 했다.

이재명 대통령이 지난해 10월 21일 남영동 대공분실을 방문해 박종철 민주운동가의 실제 고문현장에서 이재오 민주화운동기념사업회 이사장의 설명을 듣고 있다. 2025.10.22 이재명 대통령 SNS
이 대통령은 지난해 10월21일 제80주년 경찰의날 기념식을 마친 뒤 민주화운동기념관으로 사용되고 있는 남영동 대공분실의 전시 공간을 찾아 내부를 둘러봤다. 당시 이 대통령은 박 열사가 고문받다 숨진 509호, 민주화운동청년연합의 의장이었던 고 김근태 의원이 조사받으며 고초를 겪은 515호 등 전시관을 살펴봤다. 과거 고문 장비가 전시된 시설을 둘러본 이 대통령은 “언제 이렇게 개조된 것이냐. 역사의 현장이 훼손된 이유는 무엇이냐”고 질문하기도 했다.

정부는 전태일·박종철·이한열 열사 등 그동안 소외된 민주유공자 634명을 예우하는 ‘민주유공자법’ 제정을 추진하고 있다. 해당 법안은 윤석열 전 대통령의 재의요구권(거부권) 행사로 폐기된 바 있다.

윤다빈 기자 empty@donga.com
