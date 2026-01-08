국민 건강에 팔 걷은 美정부 “김치 먹어라” 권고

미국 정부가 5년 만에 ‘미국인을 위한 식단 지침(DGA)’을 발표했다. 핵심은 “진짜 음식을 먹어라(eat real food)”는 권고로, 영양 정책의 대대적인 전환을 선언했다.
8일(현지 시각) 가디언에 따르면, 최근 미 보건복지부(HHS)와 농무부(USDA)는 ‘식단 지침(Dietary Guidelines)’ 개정을 통해 초가공식품을 배제하고 재료 중심의 식단으로 복귀할 것을 강력히 권고했다. 이는 5년 단위로 발표되는 정부 공식 지침으로, 각종 식품 및 영양 정책의 기초가 된다.
현재 미국은 성인 70%가량이 과체중이거나 비만이며, 12-17세 사이 청소년도 3명 중 1명이 당뇨 위험군에 있다.
● “첨가당 대폭 줄여라”… 가당 식품 섭취 ‘강력 제한’
새 지침은 첨가당과 인공 감미료를 배제할 것을 권고한다. 한 끼 식사당 첨가당은 10g을 넘지 않도록 하라고 권했다. 이는 세계보건기구의 권장량(50g)의 5분의 1 수준으로, 각설탕 2~3개 분량의 당분이다.
다량의 첨가당을 빠르게 섭취할 수 있는 탄산음료나 과일 주스, 에너지 드링크 등의 가당 음료도 피하는 것이 좋다고 밝혔다. 특히 청소년기(11~18세)에는 첨가당 섭취를 ‘대폭 제한(significantly limiting)’하라고 강조했다. 다만 과일이나 흰 우유 등 ‘자연 발생 당분’은 첨가당이 아니라며, 적절한 섭취를 권고했다.
● ‘장내미생물 교란’ 가공식품 줄여야… “대신 김치 먹어라”
정부가 두 번째로 단호하게 경고한 대상은 초가공식품이다. 과한 첨가당과 나트륨(소금)이 함유된 감자칩, 쿠키, 사탕 등의 레토르트 식품을 피하기를 권고했다. 여기에는 인공 향료나 석유 기반 색소, 인공 보존제 등이 다량 함유된 식품도 포함됐다.
특히 최근 제로 음료수에 많이 활용되는 아스파탐, 수크랄로스, 사카린, 자일리톨, 아세설팜 등도 ‘무영양 감미료’라며 가능한 줄일 것을 강조했다.
대안으로는 뜻밖의 ‘김치’가 등장했다. 보존제로 망가진 장내 미생물 균형을 되돌리기 위해 김치나 된장 등의 발효 식품 혹은 채소, 과일 등의 고섬유질 식품을 섭취해야 한다는 것이다.
● 지방 섭취 패러다임 전환… ‘전지 유제품’ 및 천연 지방 허용
‘저지방’을 강조했던 과거 지침은 획기적으로 변했다. ’전지 유제품(우유, 치즈, 요거트 등)‘을 건강한 지방과 비타민의 주요 공급원이라며 하루 3회 섭취를 권장했다.
조리 시에도 필수 지방산이 함유된 올리브유를 우선으로 사용하되, 버터나 소기름(우지)을 대안으로 쓸 수 있다며 천연 포화지방에 대한 지침을 일부 완화했다. 다만, 포화지방을 전체 칼로리의 10% 이내로 낮춰야 한다는 기준은 유지됐다.
대신 근육량 유지와 대사 건강을 위해 단백질 섭취를 늘려야 한다고 강조했다. 매 끼니 고품질 단백질을 섭취하는 것이 좋으며, 체중 1kg당 1.2~1.6g을 먹는 것이 좋다는 것이다.
특히 붉은 고기, 가금류, 달걀 등 동물성 단백질과 콩류 등 식물성 단백질을 다양하게 섭취해야 하고, 반드시 가공되지 않은 상태여야 한다고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
