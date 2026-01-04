“살짝 미끄러진 것뿐인데” 뇌출혈…겨울철 노인 낙상 사고 주의

추위로 관절이 뻣뻣해지고, 눈이나 비가 얼어붙어 길이 미끄러워지는 겨울. 잠깐의 방심이 큰 사고로 이어지기 쉬운 계절이다. 특히 고령층에게는 “살짝 미끄러진 것뿐”이라는 생각이 더 위험하다. 넘어지며 머리를 부딪히는 순간, 뇌 손상이나 장기 입원으로 이어질 수 있어서다. 겨울철 낙상을 가볍게 넘기기 어렵다는 말이 나오는 이유다.
국립중앙의료원 응급의료통계포털에 따르면 2021년부터 2023년까지 3년간 낙상 사고로 응급실을 찾은 사람 가운데 60세 이상은 45.2%를 차지했다. 전체 86만여 건 중 약 39만 건이 고령층으로, 거의 절반에 가깝다.
같은 낙상 사고라도 겨울에는 입원으로 이어질 가능성이 더 커진다. 질병관리청 자료를 보면 65세 이상 낙상 입원 환자의 겨울철 입원율은 51.7%로, 다른 계절보다 10%포인트 이상 높았다.
얼어붙은 길에서 넘어질 경우 뇌진탕이나 두개골 골절, 뇌출혈 같은 ‘두부 손상’이 발생할 수 있다. 당장은 “괜찮은 것 같다”고 느낄 수 있지만, 시간이 지나며 머릿속에서 출혈이 생기거나 커지면서 상태가 급격히 나빠지는 사례도 있다. 고혈압이나 당뇨병을 앓고 있거나, 항응고제·항혈소판제처럼 혈액 응고를 억제하는 약물을 복용 중이라면 더욱 주의가 필요하다.
입원 이후의 부담도 작지 않다. 겨울철 낙상으로 병원에 입원한 노인 가운데 절반가량은 2주 이상 치료를 받는 것으로 나타났다.
건강보험심사평가원에 따르면 2020년 1인당 골절로 인한 평균 입원일수는 16.9일이다. 이 수치는 전 연령대를 포함한 평균으로, 근력과 회복 속도가 떨어지는 고령층의 경우 입원 기간이 더 길어지는 경향이 있다. 입원으로 인해 걷기 어려워지거나 오래 누워 지내는 시간이 늘면서, 고령층에서는 기존의 심·뇌혈관 질환이나 호흡기 질환이 악화되는 경우도 적지 않다는 설명이다.
당국은 겨울철 낙상을 줄이기 위해 일상 속 행동요령을 지키는 것이 무엇보다 중요하다고 강조한다.
빙판길에서는 평소보다 보폭을 10~20% 줄이고, 급한 회전이나 응달진 곳은 피하는 것이 기본이다. 걸을 때는 손을 주머니에 넣지 말고, 두 손에 물건을 들거나 스마트폰을 보며 이동하는 행동도 삼가는 것이 좋다.
지나치게 무겁고 두꺼운 외투는 균형을 잃기 쉬워 피하는 편이 안전하다. 미끄럼 방지 기능이 있는 신발을 착용하는 것도 도움이 된다. 만약 넘어질 것 같다면 몸을 낮춰 충격을 분산시키는 것이 피해를 줄이는 데 유리하다. 진정제나 수면제 등 어지럼을 유발할 수 있는 약을 복용 중이라면 외출을 삼가는 것도 좋은 예방법이다.
