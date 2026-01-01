대구 달성군 미취업 지역 청년에 자격증 응시료 지원

대구 달성군은 지역 청년의 취업을 돕기 위해 자격증 응시료 지원사업을 추진한다고 1일 밝혔다. 지난해 처음 시작한 자격증 응시료 지원사업은 지역 청년의 경제적 부담을 덜어주고 취업 경쟁력을 높여주기 위해 마련했다. 시행 첫해 모두 254명이 혜택을 받으며 큰 호응을 얻었다.
달성군은 사업이 긍정적인 평가를 받은 점을 반영해 올해는 관련 예산을 3배 증액해 더 많은 청년이 혜택을 받을 수 있도록 했다. 지원 대상은 신청일 기준 달성군에 6개월 이상 거주한 19~39세(1987~2007년생) 미취업 청년이다. 어학과 한국사, 국가기술 및 전문자격증 시험 응시료를 지원받을 수 있다. 11월 30일까지 달성군 홈페이지에서 신청하면 된다. 지원금은 연 1회 최대 10만 원까지며 예산이 소진될 경우 사업은 조기에 종료할 예정이다.
최재훈 달성군수는 “자격증 응시료 지원사업이 실질적인 도움이 돼 더 많은 미취업 청년이 취업 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있기를 바란다”고 말했다.
