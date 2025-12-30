李 ‘김건희 명품백 면죄부’ 유철환 권익위원장 면직안 재가

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 30일 20시 34분

글자크기 설정

유철환 국민권익위원장. 2025.12.18. 뉴시스
유철환 국민권익위원장. 2025.12.18. 뉴시스
이재명 대통령은 30일 유철환 국민권익위원장에 대한 면직안을 재가했다.

청와대는 이날 오후 공지를 통해 이같이 밝혔다. 유 위원장은 이재명 정부 출범 7개월 만에 사의를 표명했다. 유 위원장의 임기는 2027년 1월로 임기가 1년 넘게 남아 있다. 유 위원장은 윤석열 전 대통령의 서울대 법대 79학번 동기다. 지난해 1월 윤 전 대통령이 임명했을 당시 ‘보은 인사’ 논란이 불거졌다.

유 위원장의 재임 기간인 지난해 6월 권익위가 김건희 여사의 명품 백 수수와 관련해 ‘위반 사항 없음’으로 종결 처리하면서 ‘봐주기 조사’ 논란에 휩싸였다. 이 과정에서 조사를 총괄했던 권익위 부패방지국 직원이 극단적 선택을 했다. 올해 10월 국정감사장에선 유 위원장이 권익위 간부회의 때 윤 전 대통령 구속 취소 결정을 내린 지귀연 판사, ‘윤석열 어게인’ 세력의 핵심 인물인 전 한국사 강사 전한길 씨를 옹호하는 발언을 했다는 권익위 직원의 증언이 나와 여당의 질타를 받기도 했다.

유 위원장이 최근 국무회의에 참석하지 않아 사퇴 압박을 받은 것 아니냐는 해석도 나왔다. 청와대 김남준 대변인은 이날 브리핑에서 “안건별·상황별로 참석하는 사람에 변동이 있을 수밖에 없다”며 “그런 과정에 필수 참석 대상자가 아닌 배석자는 참석의 범위가 달라질 수 있다”고 말했다.

#李대통령#유철환#국민권익위원장
박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스