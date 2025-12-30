귀찮아서 물에 담가둔 그릇…식중독 세균의 ‘온천’ 된다

식사 뒤 설거지를 바로 하지 않고 더러운 그릇을 물에 담가 싱크대에 두는 행동이 식중독 험을 높일 수 있다는 지적이 나왔다. 전문가들은 주방 싱크대가 세균이 증식하기 쉬운 조건을 갖춘 공간이라고 경고했다.
영국 데일리메일은 설거지를 미루고 식기를 따뜻한 물에 담가두면 세균이 빠르게 늘어날 수 있다는 전문가 분석을 전했다. 미생물학자 제이슨 테트로 박사는 “주방 싱크대는 대장균과 식중독 병원체, 피부 박테리아 등이 쉽게 모이는 공간”이라며 “특히 식기류를 따뜻한 물에 담가두면 덥고 습한 환경이 만들어져 세균이 빠르게 증식한다”고 설명했다.
카디프 메트로폴리탄대 연구팀이 영국 전역 46가구의 주방을 조사한 결과, 싱크대에서 조리대나 식탁보다 더 많은 세균이 검출됐다.
조사에서 가장 흔히 발견된 세균은 대장균과 엔테로박터 클로아카, 폐렴간균 등이었다. 이들 세균은 발열과 구토, 설사 등을 유발할 수 있으며, 면역력이 약한 사람에게는 특히 위험할 수 있다.
그릇을 물에 담그지 않고 싱크대 옆에 쌓아두는 것도 안전하지 않다는 지적이 이어졌다. 미국 네바다대 공중보건 전문가 브라이언 라부스 박사는 “음식물이 남은 접시를 상온에 방치하면 벌레가 꼬일 수 있고, 이 과정에서 박테리아가 주방 전체로 퍼질 수 있다”고 말했다. 그는 “세균은 건조한 환경에서는 증식이 어려워도 살아남았다가 다시 습해지면 빠르게 늘어날 수 있다”고 덧붙였다. ● 설거지부터 생닭 손질까지, 주방 위생 수칙
전문가들은 식중독 위험을 줄이기 위해 사용한 식기는 가급적 당일 바로 세척하는 것이 바람직하다고 조언했다. 주방 세제로 음식 찌꺼기와 기름기를 제거한 뒤 충분히 헹구는 것이 기본이다. 설거지에 사용하는 스펀지나 수세미도 관리가 중요하다. 물과 음식물에 반복적으로 노출돼 세균이 빠르게 번식할 수 있는 만큼, 스펀지는 1~2주 간격으로 교체하고 사용 후에는 완전히 건조해야 한다.
연구진은 조리 전에 생닭을 물로 씻는 행동이 싱크대 오염을 키우는 요인으로 작용한다고 봤다.
생닭 표면에는 살모넬라균과 캠필로박터 등 식중독을 유발하는 균이 존재할 가능성이 있다. 이를 물로 씻을 경우 균이 싱크대 주변과 식재료로 확산될 위험이 커진다. 식품의약품안전처 역시 생닭을 세척하지 말고, 조리 시 내부까지 충분히 익혀야 한다고 강조했다. 생닭을 다룬 뒤에는 손과 조리기구를 즉시 세척해 교차 오염을 막아야 한다고 덧붙였다.
전문가들은 “주방 위생은 작은 습관 차이에서 갈린다”며 “설거지를 미루지 않고, 생고기 취급 과정에서 교차 오염을 막는 것이 식중독 예방의 핵심”이라고 강조했다.
