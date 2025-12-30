“다카이치 ‘애마’ 보자” 관람객 12배 껑충…‘총리 고향’ 日나라 즐거운 비명

19일 일본 나라의 한 자동차박물관을 찾았다. 각종 클래식 차들이 전시돼 있었는데 그 한가운데 토요타의 스포츠카 ‘수프라(Supra)’가 있었다. 올 10월 일본 최초의 여성 총리에 오른 다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 과거 22년 동안 타고 다녔던 ‘애마(愛馬)’를 복원해 전시한 것이다.
다카이치 총리는 1961년 나라에서 태어났다. 1991년 생애 첫 차로 이 차를 구입해 각종 정치 일정을 함께했다. 1993년 고향에서 처음 중의원(하원) 선거에 당선된 그는 도쿄의 국회의사당까지 왕복 약 900㎞ 거리를 운전기사 없이 직접 이 차를 몰고 다니며 의정 활동을 했다.
● 다카이치를 만든 ‘차 두 대’
이렇듯 다카이치 총리와 각별한 인연을 지닌 수프라 옆에는 지금의 그를 만든 또 한 대의 자동차가 보였다. 토요타의 승합차 ‘하이에이스(HiAce)’다. 외관은 다카이치 총리의 지지자들이 유성펜으로 적은 응원 문구로 빈 틈이 없을 정도였다.
다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거에서 시바 시게루(石破茂) 전 총리에 밀려 낙선했다. 하지만 올해 선거에서 깜짝 이변을 일으키며 총재에 올랐다.
이 두 번의 자민당 총재 선거 기간에 다카이치 총리는 ‘하이에이스’를 타고 일본 전역을 누비며 선거 운동을 펼쳤다. 두 대의 자동차에 정치인으로서 그의 땀과 열정이 오롯이 담겨있는 것이다. 의원내각제인 일본에서는 집권당 총재가 총리에 오른다.
이 자동차박물관은 도다이지, 사슴공원 등 나라의 인기 관광지와 멀리 떨어져 있다. 그럼에도 최근 이곳을 찾는 사람들이 급증했다. 박물관 관계자는 “평소에는 주말 관람객이 50명 정도였는데 다카이치 총리의 취임 이후에는 12배가 늘어난 600명 이상이 들른다”고 소개했다. 멀리 도쿄에서 찾아오는 사람도 많다고 했다.
나라 외곽에서 찾아왔다는 한 50대 남성은 “다카이치 총리가 아꼈던 차를 보니 마치 총리를 직접 만나는 것 같은 느낌”이라고 말했다. 그는 기자에게 “한국을 비롯해 여러 나라에서 이미 여성 최고 권력자가 나왔다. 일본에서는 여성 총리가 늦게 나온 감이 있다”고 했다.
● 3만5000원 ‘점심 세트’도 인기
다카이치 총리는 아버지가 회사원, 어머니가 경찰관인 평범한 가정의 외동딸로 태어났다. 나라에서 초중고교를 모두 졸업했고 대학도 인근의 고베대를 나왔다. 이후 나라에서 출마해 10선 중의원에 올랐다. 그에게는 ‘나라의 딸’이란 말도 붙는 이유다.
다카이치 총리 또한 나라 출신임을 틈만 나면 밝히며 고향에 대한 애정을 드러냈다. 이 덕분인지 나라 일대에서는 그의 총리 취임을 지역의 자랑거리로 반기는 분위기다. 그의 총리 집권을 축하는 각종 관광상품도 판매되고 있다.
같은 날 나라의 한 호텔 로비를 찾았다. 지역 특산품 등이 전시된 매장의 입구에는 다카이치 총리를 모델로 한 ‘사나에짱 만주’와 ‘사나에짱 쿠키’ 세트가 있었다. 만주 세트의 앞면에는 ‘여성 첫 총리’란 문구가 보였다. 뒷면에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴과 “사나에, 일본을 위해 힘내세요”라는 문구가 적혀 있었다. 그의 총리 취임 후 만주가 먼저 제품화됐고, 반응이 좋자 쿠키도 신제품으로 나왔다고 한다. 가격은 1000엔(약 9300원) 내외였다.
이 호텔에서는 다카이치의 총리의 취임을 기념해 ‘기간 한정 점심 메뉴’도 팔고 있었다. 다카이치 총리가 좋아하는 것으로 알려진 명란젓 밥, 고로케, 돼지고기만두 등으로 구성된 메뉴다. 인당 가격은 3700엔(약 3만5000원).
호텔 직원은 “다카이치 총리 취임 초기에 런치 세트는 하루 60개, 과자 세트는 하루 수백 개가 팔렸다”면서 “지금은 이전보다는 조금 판매량이 줄었지만 꾸준히 찾는 분들이 많다”고 소개했다.
● 70%대 지지율 지속
다카이치의 총리의 인기는 고향에서만 높은 것이 아니다. 이달 중순 일본 언론사들이 발표한 그의 내각 지지율 조사에서도 인기는 확인된다. 니혼게이자이(닛케이)신문 75%, 요미우리신문 73%, 아사히신문 68%로 모두 70% 내외의 지지율을 기록하고 있는 것으로 나타났다. 다카이치 총리가 일본 총리 최초로 “대만 유사 시 개입” 발언을 내놓은 후 중국과의 갈등이 격화하고 있지만 지지율듲 흔들리지 않고 있는 것이다.
자민당도 총리의 높은 지지율을 반기고 있다. 이시바 전 총리는 집권 내내 연이은 선거 패배, 약 30% 내외의 낮은 지지율로 사퇴했고 당시 당 전체가 위기를 맞았다. 그러나 자민당 또한 이제는 ‘다카이치 효과’를 톡톡히 보고 있다.
다카이치 총리가 높은 지지율을 기록하고 있는 가장 큰 이유로는 ‘일본의 첫 여성 총리’라는 점이 꼽힌다. 또한 그가 ‘일하는 정치인’의 모습을 확실히 각인시키고 있는 점도 강점이다. 자민당 총재에 선출된 날 그는 “‘워라밸’(일과 삶의 균형)이라는 말을 버릴 것”이라며 “일하고 일하고 일하고 일하고 일해 갈 것”이라고 했다. 실제 그는 외부 회식을 거의 하지 않고, 적게는 하루 2시간만 자며 숙소에서 정책 공부에 매달리는 것으로 유명하다.
게다가 그는 “머리를 스스로 깎다가 실패했다”는 지극히 솔직한 이야기까지 소셜미디어에 올리며 적극적으로 국민들과의 소통에 나서고 있다. 이에 그가 사용하는 볼펜과 가방 등이 인기를 얻는 ‘사나활’ 현상이 나타나고 있다. 사나활은 총리의 이름인 사나에(さなえ)에 활동(活)을 합친 조어다.
시라토시 히로시(白鳥浩) 호세이대 정치학 교수는 “첫 여성 총리, 적극적으로 대중과 소통하려는 노력 등이 강점”이라며 “정치에 무관심 했던 젊은 세대들까지 지지층으로 만들고 있다”고 평가했다.
● 다카이치 ‘롱런’ 여부, 경제가 좌우
다카이치 총리의 결단력과 추진력을 높게 평가하는 이들도 많다. 자민당 총재가 된 다카이치의 강경 보수 성향 등을 문제 삼이 26년 만에 공명당이 연정에서 이탈했지만, 일본유신회에 직접 연락을 해 바로 새 연립 정권을 구성한 게 대표적이다. 총리가 된 이후에도 ‘물가 대책’을 최우선으로 내세우며, 자녀 1인당 2만 엔(약 18만5000원) 일괄 지급과 겨울철 전기·가스요금 보조 등을 위한 추가경정예산을 통과시키기도 했다.
그가 계속 높은 지지율을 유지할 수 있는지 여부는 결국 경제 상황이 좌우할 것으로 보인다. 다카이치 총리는 적극적으로 재정을 풀어 경제에 활력을 넣겠다고 주장하지만 중앙은행인 일본은행(BOJ)은 현재의 높은 인플레이션 상황을 타개하려면 기준 금리 인상이 필요하다며 총리 측과 맞선다.
일본은행은 19일 기준금리를 0.25%포인트 인상해 0.75%로 만들었다. 1995년 이후 30년 만의 최고치다. 일본은행은 지속적인 금리 인상 가능성도 내비쳤다. 그럼에도 엔 약세 흐름이 좀처럼 꺾이질 않고 있다. 이에 따라 일본 경제의 불확실성이 한층 높아지고 있으며, 장기적으로는 이런 상황이 총리 지지율에 영향을 미칠 가능성이 제기된다.
