‘힐스테이트 선암호수공원’ 청약 돌입

현대건설이 울산 남구에 공급하는 ‘힐스테이트 선암호수공원’이 본격적인 청약 일정에 돌입했다.
울산 남구 야음동에 들어서는 이 단지는 지하 6층~지상 최고 44층, 총 753가구 규모로 조성된다. 아파트 631가구와 오피스텔 122실로 구성된다. 울산의 대표적인 신흥 주거지역으로 꼽히는 대현동 생활권에 속한다.
지난 24일 개관한 본보기집에는 20~30대 신혼부부부터 40~50대 중장년층까지 다양한 수요층의 발길이 이어졌다는 게 분양 관계자 설명이다.
단지는 전면 유리난간을 적용한 외관 특화 설계와 함께 4베이 판상형 및 타워형 혼합 설계를 도입했다. 층간소음 저감 시스템인 ‘H 사일런트홈 시스템Ⅰ’을 울산 최초로 적용, 단지 내에는 스카이라운지(1단지 34층, 2단지 23층)도 조성된다.
청약 일정은 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 31일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 내달 7일(2단지)과 8일(1단지)에 이뤄진다. 2028년 2월 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
