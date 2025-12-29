‘수지자이 에디시온’ 본격 청약

GS건설 ‘수지자이 에디시온’이 본격 청약에 돌입했다.
수지자이 에디시온 청약은 한국부동산원 청약홈에서 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 해당지역, 31일 1순위 기타지역, 1월2일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자는 1월8일 발표하며, 19일부터 21일까지 사흘간 당첨자 계약을 한다.
1순위 청약은 입주자 모집공고일 기준 용인시를 비롯해 수도권(서울·경기·인천)에 거주하는 성년 세대주로서 청약통장 가입 기간 24개월 경과 및 지역·면적별 예치금 기준을 충족해야 한다.
특히 거주 요건에 따라 용인시 2년 이상 계속 거주자는 해당지역, 2년 미만 거주자 및 기타 수도권 거주자는 기타지역으로 분류된다. 세대원을 포함해 과거 5년 이내 다른 주택에 당첨된 사실이 없어야 하고 재당첨 제한 기간에도 해당하지 않아야 한다. 1주택 소유자의 경우 추첨제로 청약 가능하다.
수지자이 에디시온은 경기 용인시 풍덕천동 일원에 들어선다. 지하 3층~지상 25층, 6개동, 전용면적 84㎡~155㎡P 총 480가구로 조성된다. 타입별 공급물량은 ▲84㎡A 107가구 ▲84㎡B 38가구 ▲84㎡C 224가구 ▲84㎡D 70가구 ▲120㎡A 39가구 ▲144㎡P 1가구 ▲155㎡P 1가구다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
