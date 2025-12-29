[인사]한국앤컴퍼니그룹

  • 동아일보

글자크기 설정

유형민 신임 모델솔루션 대표이사(왼쪽), 서의돈 한국타이어앤테크놀로지 부사장.
유형민 신임 모델솔루션 대표이사(왼쪽), 서의돈 한국타이어앤테크놀로지 부사장.
한국앤컴퍼니그룹은 29일 2026년 정기인사를 단행했다고 밝혔다. 유형민 한국타이어 전략혁신담당이 그룹 창사 이래 첫 40대 최고경영자(CEO)로서 모델솔루션 대표이사에 내정됐다. 또한 서의돈 한국타이어앤테크놀로지 안전생산기술본부장은 글로벌 생산 현장의 안전과 품질, 효율성 강화를 주도한 공로로 부사장으로 승진했다. 이번 인사는 연구개발(R&D) 역량과 전문성, 현장 대응력을 중시해 총 33명의 임원을 승진시켰다.

◇한국타이어앤테크놀로지 ▽부사장 △서의돈 ▽전무 △김성호 이형재 ▽상무 △강창환 박진선 신병호 장윤호 문장혁 안병원 유형민 이승형 ▽상무보 △강현석 길기빈 김성주 김영진 윤영진 이용우 임정순 주유석 채호석 최선규 홍승환
◇한온시스템 ▽상무 △이성만 ▽상무보 △김숙현 김정호 오용진 정수철 한정열 윌리엄 어베이트
◇한국앤컴퍼니 ▽상무 △이성찬 ▽상무보 △김동철 채희동 황의택
◇모델솔루션 ▽대표이사(내정) △유형민

김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스