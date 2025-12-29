본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
한국투자증권, 퇴직연금 적립금 20조 돌파
동아일보
입력
2025-12-29 16:14
2025년 12월 29일 16시 14분
홍석호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251229/133055243/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
한국투자증권 제공
한국투자증권은 퇴직연금 적립금이 20조900억 원으로 지난해 말(15조8148억 원) 대비 27% 증가했다고 29일 밝혔다. 가입자가 직접 운용하는 확정기여형(DC)은 37%, 개인형퇴직연금(IRP) 적립금은 59% 증가했다. 올해 퇴직연금 실물이전 제도 시행후 계약이전으로 약 1조 원 가량의 자금이 유입됐다. 한국투자증권은 상장지수펀드(ETF) 930여 개 등 다양한 투자 상품 라인업을 갖추고 있다고 설명했다.
홍석호 기자 will@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
골드바 해외직구로 차익?…“관세·부가세 붙으면 이익 크지 않아”
회사 팔아 전 직원 ‘6억 원’ 지급…CEO의 통 큰 ‘이별 선물’
‘수도권 쓰레기 직매립 금지’ 따른 민간 위탁 계약, 지자체 8곳은 올해 넘길듯
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0