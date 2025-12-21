“원화 쌀때 사두자” 韓채권 144조 넘게 사들인 외국인들

올해 원-달러 환율이 대폭 상승하면서 외국인들이 한국 채권을 지난해의 두 배가량 순매수한 것으로 나타났다. 원화 값이 떨어져 한국 채권을 싸게 살 수 있는 데다 향후 환율이 다시 떨어질 경우 환차익을 기대할 수 있기 때문이다.
21일 금융투자협회에 따르면 연초 이후 이달 19일까지 외국인의 한국 채권 순매수 규모는 144조1723억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 74조1304억 원보다 94.5%(70조419억 원) 증가한 수치다. 특히 원-달러 환율이 고공행진했던 지난달 외국인은 20조3733억 원어치 채권을 사들였다. 순매수 규모가 전월인 10월(2조2429억 원)이 비해 10배 가까이로 급증했다. 이달도 19일 기준 13조4855억 원을 순매수 중이다.
외국인이 한국 채권을 대량으로 사들이는 건 최근 원-달러 환율이 급등했기 때문이다. 환율은 주간거래 종가를 기준으로 지난달 3일 1428.8원에서 이달 19일 1476.3원으로 47.5원 급등했다. 원화 가치가 급락함에 따라 외국인들은 상대적으로 한국 채권을 싸게 살 수 있게 됐다. 여기에 향후 원화 값이 다시 오른다면 환차익을 볼 수 있다는 기대감도 투자 유인을 높이고 있다. 신얼 상상인증권 연구원 “저평가된 원화가 외국인 투자 자금 유입을 이끌고 있다”며 “다만 환율 변동성이 크다는 점은 유의해야 한다”고 말했다.
