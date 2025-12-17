수리남부터 폭싹까지… 넷플릭스 ‘명예제주도민’

  • 동아일보

아시아태평양 VP 도민증 수여
제주 배경 ‘괸당’도 촬영 돌입

오영훈 제주도지사가 김민영 아시아태평양 콘텐츠 부분 VP(부사장)에 명예도민증을 전달했다. 제주도 제공
영상을 통해 전 세계에 제주를 알린 넷플릭스 담당자에게 명예도민증이 수여됐다. 제주특별자치도는 16일 제주문화 콘텐츠의 세계화에 기여하고 있는 김민영 넷플릭스 아시아태평양 콘텐츠 부문 VP(Vice President·부사장)에 명예도민증을 전달했다고 밝혔다.
넷플릭스는 ‘킹덤: 아신전’, ‘수리남’과 같은 작품들을 제주에서 촬영했으며, 제주어를 제목으로 한 드라마 ‘폭싹 속았수다’를 통해 제주 문화 콘텐츠 세계화에 크게 이바지했다고 제주도는 설명했다. 또한 최근 넷플릭스는 제주 출신 배우 고두심을 비롯해 한석규, 윤계상, 추자현, 유재명, 김종수를 주연으로 한 시리즈 ‘괸당(가제)’의 제작을 확정하고 촬영에 돌입했다. 이 시리즈는 제주 특유의 지역성을 바탕으로 펼쳐지는 세 가문의 이야기가 중심이다.
오영훈 제주도지사는 “넷플릭스와의 협력은 제주 문화와 관광산업을 더욱 활성화하는 중요한 계기가 되고 있다”고 말했다. 김 VP는 “제주와 넷플릭스가 함께 만들어 나갈 더 많은 기회를 기대하고 있다”며 “앞으로도 제주 문화의 글로벌 확산에 큰 노력을 기울이겠다”고 했다.
한편 제주도는 올해 5월 16일 전국 광역지자체 처음으로 넷플릭스와 ‘제주 문화관광과 콘텐츠 활성화를 위한 업무협약’을 맺고, 제주 문화 콘텐츠의 세계화를 본격 추진하고 있다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
