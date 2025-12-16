본문으로 바로가기
문화
팝페라테너 임형주, 용산문화재단 이사장 위촉
동아일보
입력
2025-12-16 15:11
2025년 12월 16일 15시 11분
이진구 기자
서울 용산구는 16일 “팝페라테너인 임형주 로마시립예술대학 성악과 석좌교수(39·사진)를 용산문화재단 초대 이사장에 위촉했다”라고 밝혔다. 내년 2월 출범하는 용산문화재단은 지역 문화정책 수립과 예술인·단체 지원 등 지역 내 문화 인프라를 연결하고 강화하는 문화 허브 역할을 맡는다. 임기는 2년.
이진구 기자 sys1201@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
