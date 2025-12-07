이재준 “수원은 원팀…수원화성 3대 축제, 3대 글로벌 축제 도약 힘 보태달라”

지역 국회의원과 당정 정책간담회 열어
“오랜만에 육각형 완전체가 모였습니다.”
주요 현안 논의…리딩기업 유치 협조도 요청
이재준 경기 수원시장이 5일 지역 국회의원들과 정책간담회를 가진 뒤 ‘수원은 원팀으로 함께 합니다’라는 제목의 글을 자신의 페이스북에 올렸다.
이 시장이 말하는 육각형 완전체는 자신을 포함한 더불어민주당 소속 김승원(수원시갑)·백혜련(〃을)·김영진(〃병)·김준혁(〃정)·염태영(〃무) 국회의원을 의미한다. 수원 지역은 지난해 치러진 제22대 국회의원 선거에서 5개 지역 모두 민주당 소속 후보자들이 당선됐다.
이날은 올해 열린 네 번째 정책간담회 자리로, 수원시에서는 이 시장과 함께 김현수 제1부시장과 현근택 제2부시장도 참석했다.
이 시장은 “다섯 분과 함께라면 어떤 어려운 현안도 함께 풀어낼 수 있다”라며 “수원 대표 축제인 ‘수원화성 3대 축제’가 세계 3대 글로벌 축제로 도약할 수 있도록 힘을 보태달라”고 당부했다.
이 자리에서 ‘수원화성 3대 축제 글로벌 K-컬처 육성 전략’을 소개하고 정부의 투자를 이끌어 △정조대왕 능 행차 공동 재현(K-퍼레이드) △수원화성문화제(K-페스티벌) △수원화성 미디어아트(K-나이트) 등의 지원을 요청했다.
이날 이 시장은 ‘첨단과학 R&D 혁신도시를 만들기 위한 리딩 기업 유치 전략’에 대해서도 설명했다. 이 전략은 대기업의 연구소를 수원 경제자유구역 내에 유치해 R&D(연구개발) 벨트를 조성하는 프로젝트다.
이재준 시장은 “수원 경제자유구역이 성공하려면 리딩 기업을 유치해야 한다”라며 “리딩 기업 유치를 위해 함께 노력하자”라고 말했다. 이에 의원들은 “글로벌 K-컬처 육성 전략은 수원 발전을 위해 꼭 필요하고, 실현 가능성도 높다”라며 “K-컬처 육성, 리딩 기업 유치를 적극적으로 지원하겠다”라고 약속했다.
이 시장은 지역 국회의원들은 분기별로 1차례 정기적으로 정책간담회를 열어 지역 현안과 정보를 공유하고 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
