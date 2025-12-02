루이비통 ‘붕어빵’부터 펜디 ‘스파게티’까지… MZ ‘백꾸’ 취향 정조준[트렌디깅]

최근 업계 전반에서 MZ세대의 ‘백꾸(가방 꾸미기)’ 트렌드를 정조준한 ‘음식 모티브 액세서리’ 유행 흐름이 나타나고 있다. 스타벅스 텀블러 키링이 연이어 품절 사태를 빚은데 이어, 루이비통이 이번 시즌 새롭게 선보인 ‘붕어빵 백참‘(bag charm)이 출시 직후 화제를 모으고 있다.
2일 명품 업계에 따르면 루이비통은 최근 ‘LV 붕어빵 백참’을 출시했다. 이탈리아산 가죽으로 만든 이 제품은 작은 소지품을 넣을 수 있는 파우치 기능까지 갖췄으며, 현재 공식 홈페이지에서 141만 원에 판매되고 있다.
출시 직후 온라인에서는 “세상에서 가장 비싼 붕어빵 아니냐” “141만 원이면 차라리 따끈한 슈붕을 사 먹겠다” “너무 귀엽다” 등 다양한 반응이 이어졌다.
루이비통은 이번 시즌 ‘붕어빵’ 외에도 도넛·크루아상·초콜릿·비스킷·포춘쿠키 등 달콤한 간식을 테마로 한 백참을 100만 원대 가격으로 잇달아 선보였다. 브랜드 특유의 모노그램 위에 키치한 간식 실루엣을 더한 디자인으로, MZ세대의 ‘소장 욕구’를 자극하고 있다는 평가다.
● 스파게티부터 칩스까지… 브랜드별 ‘푸드 참’ 경쟁
루이비통뿐만이 아니다. 올해 명품 브랜드들은 꾸준히 ‘푸드-키치(food-kitsch)’ 감성을 백참·키링 라인업에 적용해 왔다.
올해 펜디는 글로벌 음식에서 영감을 얻은 백참 시리즈를 공개했다. 스파게티·프렌치프라이·라비올리·만두 모티브까지 동·서양을 넘나드는 구성이 특징이다. 멀티 컬러 가죽 소재로 제작된 이 백참들의 가격대는 80만~130만 원대다. 만두와 라비올리 모양을 본뜬 백참 제품은 내부에 지퍼 수납공간을 넣어 실용성을 높였다.
발렌시아가도 트렌드에 합류했다. 올해 여름 시즌 출시된 ‘칩스 백참’은 감자칩 봉지를 그대로 형상화한 디자인으로 총 5가지 맛(컬러웨이)으로 선보였다. 글로시 카프스킨 소재로 제작됐으며 가격은 116만 원. 출시 직후 리셀 사이트에서는 160만 원대까지 거래되기도 했다.
● 백참, Z세대 ‘개성 소비’의 핵심 아이템으로
포브스(Forbes)는 백참이 단순한 장식 액세서리를 넘어, 자기 표현과 개성 드러내기의 수단으로 재부상하고 있다고 분석했다. 특히 Z·MZ세대 사이에서는 “가방은 빈 캔버스, 참은 그 위에 찍는 나만의 서명”이라는 인식이 확산하며, 백참이 하나의 스타일링 코드로 자리 잡고 있다는 것이다.
이 같은 흐름에 따라 명품 브랜드들도 전통적인 가방·의류보다 상대적으로 가격 부담이 낮은 백참·키링 라인업을 강화하는 추세다. 백참은 ‘명품 입문 아이템’으로 기능하는 동시에, 소비자들의 잦은 교체 욕구와 개성 표현 니즈를 충족시키는 전략적 제품군이라는 평가가 나온다.
또한 음식 모티브처럼 직관적이고 유쾌한 디자인일수록 SNS 밈(meme)·바이럴에 최적화돼 확산 속도가 빠르다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.
